Toni Freixa defiende al Barça ante la posible sanción de la UEFA en la Champions League: "Esto tiene que ver..."

La noticia ha sacudido el panorama del fútbol europeo y, en especial, al entorno culé. El prestigioso diario británico The Times ha publicado que el FC Barcelona podría enfrentarse a una sanción deportiva por parte de la UEFA por reincidir en el incumplimiento del fair play financiero, algo que ya le costó una multa de 500.000 euros en el pasado. Ahora, la posible penalización iría más allá del aspecto económico: el club azulgrana podría ver limitado el número de jugadores disponibles en competiciones europeas o incluso perder puntos en la próxima edición de la Champions League.

La información fue ampliada en El Partidazo de COPE, donde el corresponsal en Londres, Manu Sánchez, explicó con detalle los puntos clave del informe británico: "El Barça habría dado información incorrecta en sus cuentas, concretamente al contabilizar la venta del 10 % de sus derechos televisivos a 25 años, realizada en 2022. Lo presentaron de una manera que, según la UEFA, no es válida dentro de sus regulaciones".

Una investigación que apunta alto

Según reveló Manu Sánchez, la reincidencia del club catalán en estas prácticas ha sido determinante para que el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA estudie imponer una sanción ejemplar. De hecho, otros clubes como el Chelsea o el Aston Villa también están siendo investigados, aunque su situación sería distinta: en su caso, la sanción se limitaría al terreno económico, ya que no son reincidentes.

Alamy Stock Photo Joan Laporta en una rueda de prensa

Todo indica que la UEFA considera que el FC Barcelona ha vuelto a cometer el mismo error contable, pese a haber sido ya sancionado. La gravedad del asunto radica en que la sanción actual no sería apelable al TAS bajo medidas cautelares, como recordó el propio Juanma Castaño durante la emisión del programa: “Ojo, es una noticia importante, ¿eh?”.

Toni Freixa: “Esto tiene que ver…”

Uno de los momentos más destacados del programa llegó con la intervención de Toni Freixa, abogado y exdirectivo del FC Barcelona, quien reaccionó en directo a la noticia que acababa de conocerse. Su respuesta, en un tono claramente irónico, no tardó en generar debate: “¿Para esto me llamas, Juanma?”, replicó, desconcertado por la premura.

Freixa fue contundente al poner en duda el procedimiento de la UEFA y la veracidad de la filtración: “Yo me imagino que en la UEFA, cuando hay un procedimiento que concluye con una sanción, se notifica a las partes. Se les da un trámite de audiencia, se puede proponer prueba... No te llega a casa una notificación sin que hayas tenido la oportunidad de defenderte. Que yo sepa, el Barça no ha sido notificado absolutamente de nada”.

Alamy Stock Photo Lamine Yamal (FC Barcelona) celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

Además, criticó el funcionamiento del organismo europeo: “La UEFA funciona como funciona… ahora nos aclaran que el penalti había que repetirlo, Marciniak se puso las botas en la semifinal de Champions, el presidente de la FIFA dice que prefiere que gane el Inter… eso es lo que estamos viendo”.

Las palabras de Freixa suponen un respaldo implícito a la directiva de Joan Laporta, pero también dejan entrever el creciente malestar institucional con los organismos rectores del fútbol. Mientras tanto, el club aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el asunto.

Si se confirma la sanción deportiva, el impacto sobre el proyecto deportivo del Barça sería enorme, especialmente de cara a la planificación de la próxima temporada en Champions. Una plantilla más corta o una penalización de puntos supondría un duro golpe para Xavi Hernández —si sigue— y para una entidad que ya se ha visto cuestionada por su situación económica y contable.