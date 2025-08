Siro López, sobre la polémica del Real Madrid a una semana de comenzar LaLiga: "Lo que no puede hacer el club es empezar la competición en estas condiciones"

El inicio de la temporada 2025/26 de LaLiga ya viene marcado por la polémica. Real Madrid TV ha mostrado su absoluto descontento tras la negativa a aplazar su primer partido ante Osasuna, programado para el 19 de agosto, apenas unas semanas después de haber disputado el exigente Mundial de Clubes.

Real Madrid tv descontento por no aplazar su primer partido

La respuesta del club no se hizo esperar y llegó de forma directa a través de su canal oficial, donde se lanzaron duras críticas tanto a LaLiga como a la RFEF y sus dirigentes.

@RFEF Real Madrid TV enfadados con La Liga y la Federación

Según el canal, la solicitud de aplazamiento fue presentada por el Real Madrid el pasado 9 de julio ante el Juez de Competición, José Alberto Peláez. Sin embargo, la resolución no llegó hasta el 31 de ese mismo mes, cuando ya no había margen real para reorganizar el calendario. Desde el club consideran que esa demora evidencia una falta de voluntad para atender la petición con la urgencia que merecía. “El sentido común fue ignorado por completo. No se protegió la salud de los futbolistas ni la equidad de la competición”, denuncian. Además, critican que se aplicó el reglamento “con dureza selectiva”, algo que, aseguran, no ocurre en otros casos.

la opinión de siro lópez

El periodista Siro López también se pronunció al respecto. Cuando le preguntaron quién tenía razón, si Real Madrid Televisión o Javier Tebas, respondió con claridad: “Para mí está claro quién tiene la razón. La razón moral la tiene el Real Madrid. Es posible que la razón legal la tenga Tebas.”

Y fue más allá, criticando duramente al presidente de LaLiga por mezclar lo personal con lo profesional: “Lo que no puede hacer el señor Tebas y lo viene haciendo desde hace ya mucho tiempo es llevar sus filias y fobias personales a la dirección de un ente tan importante como la Liga de Fútbol Profesional. Insisto: por encima de legalidades o no, lo que no puede hacer el Real Madrid es empezar la competición, cuando además el club rival en esa primera jornada estaba de acuerdo en aplazar el partido.”