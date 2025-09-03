La sorpresa de Juanma Castaño al escuchar a los jugadores del Real Madrid hablando de las polémicas arbitrales: "Lo contrario a Real Madrid TV"

Antes del inicio de La Liga, el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) comunicó que publicaría el nombre de los colegiados de cada partido el día anterior de su disputa.

ADIL BENAYACHE/SIPA / Cordon Press El CTA daba a conocer las designaciones un día antes del inicio de la jornada

Según el comunicado que hicieron público la RFEF y LaLiga, esta decisión "formó parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español".

REAL MADRID TV SIGUE ATACANDO A LOS ÁRBITROS

Una medida que también se adopta con el objetivo de evitar presiones de los clubes a los árbitros antes de cada encuentro.

Sin embargo, parece que esta decisión no ha frenado a Real Madrid TV. Ya que la televisión del conjunto blanco sigue realizando vídeos contra los árbitros que dirigen sus partidos cada fin de semana.

Captura de pantalla Videos Real Madrid TV

Y aprovechando el parón de selecciones, el Madrid, a través de su canal, ha emitido un vídeo atacando al arbitraje por todas las polémicas de las primeras tres jornadas ligueras y también cargando contra las decisiones que habrían favorecido tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid.

LA SORPRESA DE JUANMA CASTAÑO CON LAS OPINIONES DE TCHOAUMÉNI Y CARVAJAL

El vídeo, para sorpresa de Juanma Castaño, contrasta con las declaraciones realizadas por Tchouaméni y Carvajal sobre el gol anulado a Arda Güler por mano contra el Mallorca. Un tanto que debió subir al marcador, como aseguran desde Real Madrid TV.

La polémica mano de Guler en gol tercer gol anulado

El director de El Partidazo de COPE dio paso a los audios de ambos jugadores. Y el primero en dar su opinión respecto al tema fue Siro López, que decía: "No es una jugada inmediata. Hay un rebote en la jugada y eso para mí es ya una segunda jugada".

Dani Senabre, por su parte, comentaba: "Ese es otro debate. Lo que dice Juanma es que Real Madrid TV y los futbolistas del club dicen otras cosas. E decir, Real Madrid está siendo más papistas que el Papa y creo que esto no va a cambiar".

Juanma Castaño también se pronunció al respecto y señalaba: "Los jugadores del Real Madrid han dado la misma interpretación de la jugada que la que hizo el árbitro".

Para finalizar, Elías Israel se unió al debate y sentenció: "No creo que piensen que les funcionan los vídeos porque los árbitros, como es lógico, se van a seguir equivocando y no van a cambiar nadar".

CANALES DE WHATSAPP

