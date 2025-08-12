La RFEF anuncia que las designaciones arbitrales se publicarán un día antes de cada partido

El CTA daba a conocer las designaciones un día antes del inicio de la jornada

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), organismo de la Federación Española (RFEF) encargado de las designaciones arbitrales de Primera y Segunda, publicará el nombre de los colegiados de cada partido el día anterior de su disputa.

Según un comunicado de la RFEF y LaLiga, esta decisión de publicar los componentes de los equipos arbitrales antes de las 16.00 del día previo del encuentro, "forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español". Una medida que también se adopta para evitar presiones de los clubes a los árbitros antes de cada encuentro.

Por lo tanto, los jueves se sabrán los árbitros de los partidos del viernes y así sucesivamente con todos los encuentros de LaLiga y de Segunda División.

Hasta ahora, cuando las jornadas se disputaban en fin de semana, el Comité Técnico de Árbitros publicaba las designaciones los jueves para todos los encuentros a la vez.