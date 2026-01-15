EL PARTIDAZO DE COPE
"La solución en el Real Madrid era escuchar a la grada. La gente no pedía la destitución de Xabi Alonso, quería el fichaje de Zubimendi"
Elías Israel analizó la eliminación del equipo blanco en la Copa del Rey contra el Albacete, que además se despidió en 72 horas del segundo título de la temporada.
El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, pidió "perdón" a la afición este miércoles tras la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y confesó que tocaron "fondo" tres días después de la derrota en la final de la Supercopa contra el FC Barcelona.
CARVAJAL PIDE PERDÓN POR LA ELIMACIÓN
"Si lo supiese ya lo hubiese corregido, no hay que ser muy inteligente para saberlo. Hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de Segunda División. A partir de mañana, hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada", dijo en zona mixta.
El madrileño atendió a los medios en el Carlos Belmonte y reconoció momentos duros para el Madrid aunque mirando hacia adelante. "Tenemos dos competiciones fantásticas, que vamos a luchar por ellas, a por todo. Mensaje de que el equipo no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente", apuntó.
"Hay que trabajar duro, tenemos todos que dar mucho más. El mensaje es ese, ir a por todas, pedimos perdón también a la afición. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club, y prometemos dejarnos la vida en los próximos partidos, los próximos meses para que la situación se revierta", añadió.
¿LA SOLUCIÓN ERA DESTITUIR A XABI ALONSO?
Juanma Castaño afirmó en El Partidazo de COPE que Florentino Pérez asumió el riesgo destituyendo a Xabi Alonso y nombrando a Álvaro Arbeloa entrenador del Real Madrid a tan solo un día de la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Albacete. Y el director del programa preguntó a los comentaristas cuál hubiera sido la solución para ellos.
Una pregunta a la que respondió de forma rotunda Elías Israel. "De momento tendría que haber escuchado a tu grada. La grada no te ha pedido la cabeza de Xabi Alonso. A la gente no le sobraba Xabi Alonso, le faltaba Zubimendi", dijo el comentarista.
Y añadía seguidamente: "Eso sí era un clamor. Y aunque ahora no le puedes fichar, puedes fichar a otro jugador que juegue en esa posición".
Miguel Ángel Díaz quiso aportar información al debate y comentó: "En marzo, cuando se le comunica a Xabi que será entrenador del Madrid, todavía se estaba a tiempo de fichar a Zubimendi. Pidió su fichaje".
Y para finalizar, Juanma Castaño lanzó otra pregunta: "¿Por qué el Real Madrid no fichó a Zubimendi teniendo en cuenta que necesitaba un futbolista como él?".