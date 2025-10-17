Un socio compromisario del Madrid explica por qué el equipo podría cambiar el modelo de propiedad: "No creo que Florentino quiera quedarse con el club ni regalarlo"

El Real Madrid, según ha informado este jueves The Athletic, estaría estudiando un cambio en la estructura de su propiedad. El club blanco pertenece a sus socios, pero el nuevo modelo permitiría la llegada de inversores externos.

Un movimiento que debe ser aprobado por votación y que ya dejó caer Florentino Pérez en la Asamblea General de 2024. El presidente confirmó que someterían "una propuesta de reorganización societaria del club" con el objetivo de que "nadie puede, mediante una ley, decir lo que ingresa el Real Madrid".

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene durante la Asamblea.

"Me mataré para que los ingresos económicos del Real Madrid sean del Real Madrid, los del Barcelona del Barcelona y los del Athletic Club del Athletic Club. Haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios. Seremos los socios que digamos si queremos estar de una manera o queremos estar de otra, pero no dudo de que todos van a querer que el patrimonio siga siendo nuestro", afirmó Florentino Pérez el 24 de noviembre de 2024.

La Asamblea General de 2025, por el momento, no tiene fecha para su celebración. Pero Ramón Álvarez de Mon, socio compromisario del Madrid, nos ha explicado en El Partidazo de COPE en qué consiste ese nuevo modelo de club.

"La asamblea de socios compromisarios debe aceptar si se lleva esto o no a votación en un referéndum. Los estatutos del club sí que establecen que para un cambio societario lo tienen que decidir la mayoría de socios y no solo unos pocos", empezó explicando a Juanma Castaño.

Y añadía: "Será en breve porque el club tiene que convocarla con 15 días de antelación, mandarnos las cuentas y el orden del días. Y mi estimación es que puede ser el primer fin de semana de noviembre".

EL ESPEJO DEL BAYERN DE MÚNICH

El modelo que más convence en las oficinas del club blanco es el del Bayern de Múnich, donde tres grandes empresas vinculadas a la región de Baviera (Audi, Adidas y Allianz) poseen parte del accionariado, pero el club mantiene el control mayoritario.

En este sentido, Ramón Álvarez de Mon ha señalado que "de todos los modelos que está estudiando, el modelo del Bayern de Múnich es de los que más le convence". No se descarta que los nuevos socios del Real Madrid puedan ser empresas o fondos de inversión, sin que de momento haya trascendido ningún nombre.

Para finalizar, Ramón reconoció que "hay mucha incertidumbre". "Yo mismo tengo esa sensación porque todavía quedan por explicar los motivos que llevan a dar esos paso. Florentino explicó varios, pero no sé si son todos. Pero se puede intuir que en la cabeza de Florentino está que en el futuro el Real Madrid pueda seguir compitiendo con esa ayuda", comentó.

Y agregaba: "Para mí es muy importante el por qué y el cómo de todo esto. Y siempre creo que Florentino hace lo mejor para el Real Madrid, aunque puede estar acertado o equivocado. Pero creo que su intención no es quedarse con el Real Madrid, ni regalarlo a nadie".