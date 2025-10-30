Santi Cañizares y el perdón de Vinicius: "Xabi Alonso será firme en sus decisiones y no tendrá ningún trato de favor con el jugador"

Vinicius quedó señalado el pasado domingo en el Clásico tras de abandonar el terreno de juego gesticulando y gritando por ser sustituido en el minuto 74. Además, las cámaras de televisión captaron al brasileño diciendo "me voy del equipo, me voy, me voy...", mientras se retiraba hacia el túnel de vestuarios, muy enfadado por la decisión de Xabi Alonso.

EFE Vinicius se retira al banquillo sin mirar a Xabi Alonso en el Clásico.

VINICIUS PIDE PERDÓN TRAS SU ENFADO EN EL CLÁSICO

Y este miércoles, tres días después de lo ocurrido, ha pedido disculpas en sus redes sociales con un breve comunicado.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", empezaba diciendo.

Y añadía: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Unas disculpas en las que el jugador no ha mencionado en ningún momento a Xabi Alonso. Además, según informó Melchor Ruiz, fue el propio Vinicius quien ha reunido a los compañeros en el vestuario para pedir perdón.

CAÑIZARES y el perdón de vinicius

En El Partidazo de COPE se analizó la situación actual de Vinicius dentro del vestuario del Real Madrid y también se debatió el posible castigo que podría recibir el futbolista brasileño.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Momento del enfado de Vinicius cuando fue cambiado en el Clásico

Y Santi Cañizares fue uno de los comentaristas que dejó muy clara su postura. "Xabi Alonso no quiere que su equipo pase por una situación como las que pasó con Mourinho o como las que podrían pasar con Luis Enrique", explicaba el exfutbolista.

Y agregaba: "Sabe perfectamente lo que sucede y evita el ruido mediático, que es lo que más daño le hace a una plantilla. La plantilla lo que necesita es calma para trabajar y eso llega con buenos resultados y poco ruido".

Para finalizar, Cañizares decía: "Será firme en sus decisiones y Vinicius no va a tener ningún trato de favor de Xabi Alonso después de esto, pero nunca será agresivo. Creo que coge ese camino de manera inteligente porque el Real Madrid es un equipo hipermediático".