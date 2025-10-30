Dani Senabre, sobre el perdón de Vinicius al Real Madrid: "Tiene mucho mérito lo que ha hecho Vinicius porque es difícil pedir perdón y generar aún más polémica"

Dani Senabre ve muy claro en qué queda la situación de Vinicius tras pedir perdón por su comportamiento en El Clásico, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El comentarista de El Partidazo de COPE ironizó al decir que "tiene mucho mérito lo que ha hecho Vinicius" porque, para él, "es muy difícil hacer un comunicado pidiendo perdón y que el tema todavía genere más polémica que antes de hacer el comunicado".

Explicado de otra manera: "La única forma de hacer un comunicado pidiendo perdón y que sigamos hablando de esto era la que ha elegido Vinicius. Es que parece una broma".

Otra cosa destacable para Senabre es que Vinicius haya omitido una disculpa directa a su entrenador Xabi Alonso, que fue quien le sustituyó, provocando la airada reacción que todo el mundo vio a través de las cámaras: "Pido perdón al utilero, al tío que vende los Frankfurt... A todos, menos al entrenador, que es al que tienes que pedirle perdón realmente, porque es contra el que ibas", señaló el periodista.

Juanma Castaño interpreta que Vinicius, "lo que creo que quiere trasladar es que es injusto el trato que está recibiendo de Xabi Alonso".

"Por cierto", remarcó el director de El Partidazo de COPE, "lo que es verdad es lo que iba diciendo mientras se iba por el túnel de vestuarios porque eso es lo que siente Vinicius".

Al margen de todo esto, Roberto Morales intervino para sentenciar una opinión que fue aplaudida entre el resto de comentaristas: "A mí lo que me parece es que llega la disculpa tarde. Yo creo que todos los asesores que tienen tendrían que haberle dicho que el partido se juega el domingo a las cuatro de la tarde, y el comunicado se podría haber hecho el domingo a las diez".