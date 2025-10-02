Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "Si dijimos que el Real Madrid falló en el primer examen serio, el Barça también"

La derrota del FC Barcelona ante el PSG en la segunda jornada de la Champions League ha encendido el debate en la tertulia de 'El Partidazo de COPE'. El director del programa, Juanma Castaño, ha puesto sobre la mesa una comparación directa con la situación del Real Madrid, en una discusión en la que han participado David Sánchez, Santi Cañizares, Dani Senabre, Miguel Rico, Roberto Palomar, Jaime Ugarte, Fernando Evangelio y Nacho Peña.

Un tropiezo sin dramatismo

A pesar del resultado, los tertulianos han coincidido en que perder en una fase de liguilla tan temprana no supone un drama. Santi Cañizares y Miguel Rico han destacado que la derrota tiene "mucho arreglo", subrayando que no es un resultado que vaya a marcar la temporada del conjunto azulgrana en Europa.

El primer gran examen

El punto central de la noche ha llegado cuando Juanma Castaño ha equiparado el partido del Barça con el del Real Madrid contra el Atlético. "Si el otro día dijimos que el Madrid perdió el primer examen serio que tuvo en la temporada contra el Atlético de Madrid, hay que ser justos y decir que el Barça ha perdido el primer examen serio", ha sentenciado Castaño.

Si dijimos que el Real Madrid falló en el primer examen serio, el Barça también" Juanma Castaño Director de El Partidazo de COPE

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y PSG

La comparación ha generado un intenso debate, propio del ambiente de las grandes noches europeas. David Sánchez y Dani Senabre han rechazado la comparación, argumentando que el punto de partida de ambos equipos es distinto. "Para mí, el Barcelona es mucho mejor equipo que el Real Madrid", ha afirmado Senabre, mientras Sánchez ha recordado que el Madrid "viene de una temporada lamentable".

Para mí, el Barcelona es mucho mejor equipo que el Real Madrid" Dani Senabre Tertuliano de El Partidazo de COPE

Los colaboradores también han puesto en contexto las bajas de ambos equipos en sus respectivas derrotas. Mientras el PSG afrontó el duelo con ausencias importantes, se ha recordado que el Barcelona tampoco pudo contar con jugadores como Raphinha, lo que añade más matices a la discusión sobre el rendimiento de los de Hansi Flick.