Juanma Castaño pide seguir convocando a Cucurella y Grimaldo por delante de Carreras: "Están a un nivel altísimo"

Este viernes, el seleccionador nacional Luis de la Fuente dará la lista de convocados para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, ante Georgia y Bulgaria. El debate sobre los laterales izquierdos de la Selección ha vuelto a la palestra en El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño. Aunque existen nombres que emergen con fuerza, el consenso general es que los dos puestos actuales están más que consolidados.

Marc Cucurella, el titular, y Álex Grimaldo son los dueños de la banda izquierda desde hace siete convocatorias consecutivas, como ha contado Miguel Ángel Díaz. El nivel de ambos ha sido tan destacado que el debate parece cerrarse casi antes de empezar, con un Grimaldo del que se llega a decir que "parece que tira penaltis desde la frontal del área" por su espectacular golpeo de balón.

EFE Álvaro Morata con Grimaldo y Cucurella en un entreno con la selección

La competencia pide paso

A pesar de la solidez de los actuales laterales, en el programa se puso sobre la mesa el nombre de Carreras, jugador del Real Madrid, como una opción a considerar. Se destacó su buen rendimiento reciente, señalando que "ha hecho seis o siete partidos buenos", lo que ha llevado a parte de la afición y la crítica a pensar que podría tener un hueco en la lista. Es verdad que su mal partido ante el Atlético de Madrid en la derrota de los merengues 5-2 el pasado sábado ha hecho que se dude de él.

Sin embargo, la opinión mayoritaria fue contundente a la hora de defender la elección del seleccionador. El argumento principal es que, más allá del buen momento de forma de otros jugadores, la pareja actual ha demostrado una consistencia y una calidad superiores.

Cordon Press Álvaro Carreras

La conclusión del debate fue clara, tal como sentenció Juanma Castaño: "Carreras ha hecho siete partidos buenos con el Real Madrid, o bueno, mejor dicho, ha hecho seis partidos buenos. Pero es que Cucurella y Grimaldo, es que están a un nivel altísimo".