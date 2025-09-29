Deco: "El Bilbao no es ningún ejemplo para nada; nosotros no buscamos a Nico"

Deco ha hablado claro en una entrevista en Mundo Deportivo sobre el fichaje frustrado de Nico Williams por el FC Barcelona. El director de fútbol azulgrana ha explicado que fue el entorno del jugador quien ofreció al futbolista y que la operación no se concretó porque las condiciones cambiaron a mitad de la negociación, algo que el club no estaba dispuesto a aceptar.

EFE Nico Williams celebra su gol en el Athletic - Sevilla

El origen de la negociación

El director deportivo contextualizó el interés del Barça. Ante las dificultades para fichar a Luis Díaz o Rashford, y con Ferran Torres reconvertido en delantero centro, el club buscaba soluciones para las bandas. "Si un gran jugador como Nico nos plantea venir, cuando el agente nos busca, vamos a hablar y ha sido así", ha señalado Deco, confirmando que fue el representante del jugador quien inició los contactos.

El motivo de la ruptura

Nosotros dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar" Deco Director deportivo del Barcelona

El fichaje, sin embargo, se truncó y Deco ha sido tajante al respecto: "No hay ningún fallo, simplemente pusimos las condiciones de club, luego hay que pasar las negociaciones a papel, a los contratos, y nosotros dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar". El club dio un plazo para recibir una respuesta que nunca llegó.

Athletic Club Nico Williams ha renovado su contrato con el Athletic 8 temporadas más

Aunque no ha querido entrar en detalles "por respeto a los agentes", el director deportivo ha deslizado que el cambio en las exigencias fue el detonante. "Es que si vas a negociar dímelo todo lo que necesites y lo que quieres y no lo cambies después", ha sentenciado. Estas nuevas condiciones incluían una cláusula que dejaba libre al jugador si el Barça no podía inscribirlo por el 'fair play financiero', algo que el club consideró inasumible.

Un mensaje para el Athletic

El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido" Deco Director deportivo del Barcelona

Finalmente, Deco ha respondido a la postura del Athletic Club, que acudió a LaLiga para consultar el 'fair play' del Barça. "Creo que el Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros no hemos buscado al jugador de ellos", ha afirmado con contundencia. Ha añadido que el club vasco debería preocuparse "con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer al jugador".