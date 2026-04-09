Cañizares sentencia a Flick por su enfado con la polémica mano de Pubill no pitada en el área: "Con el marcador en contra, qué claro lo tenemos... Es un llorón"

La ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ha dejado una nueva polémica arbitral que ha generado un intenso debate. Sucedió en el encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, con una mano de Pubill en el área a pase de Musso que el entrenador azulgrana, Hansi Flick, reclamó airadamente como penalti. El análisis de esta acción en 'El Partidazo de COPE' ha contado con la opinión contundente del exportero Santi Cañizares, quien ha cargado contra la actitud del técnico alemán.

Una jugada interpretable

Para Cañizares, la jugada es compleja y sujeta a múltiples lecturas. "Todo es interpretable, evidentemente. Podemos hablar del espíritu de la norma, podemos hablar de si estaba en juego, si no estaba en juego", ha señalado. Aunque considera que Pubill "comete un error" simplemente por generar la duda, el exfutbolista ha querido ir más allá, centrándose en la reacción de Flick y el comportamiento general en el mundo del fútbol ante estas situaciones.

La crítica a la 'doble moral' de los entrenadores

El punto central de la crítica de Cañizares ha sido la doble moral de los equipos y entrenadores. "Lo que me sorprende es que todos los que hemos jugado al fútbol y todos los que formamos parte del fútbol, cometemos siempre un error. Y es que nunca hablamos de los árbitros mientras vamos ganando", ha afirmado. "Cuando vamos perdiendo, qué claro lo tenemos". Según el colaborador de COPE, la reacción de Flick es un ejemplo perfecto de esta hipocresía.

Cañizares se ha mostrado sorprendido por la seguridad con la que el técnico alemán pedía el penalti. "A mí lo que me hace gracia es que Flick lo tiene superclaro, cuando es una jugada que podemos escribir aquí un libro de ella", ha comentado, afeando el "egoísmo" de los profesionales del fútbol. La conclusión del debate ha sido aún más directa por parte de otros contertulios, que han calificado al entrenador del Barça como "un llorón", una etiqueta que han extendido al resto de sus colegas de profesión.

Flick es como todos, un llorón"

La opinión en el estudio ha sido unánime en este aspecto. "Todos, todos, todos, le perjudican, llora. Y cuando los árbitros le benefician, calla. Todos son iguales", sentenció uno de los comentaristas, dejando claro que, a su juicio, la actitud de Hansi Flick no es una excepción, sino la norma habitual en el fútbol de élite.