"El Real Madrid es una caricatura, una vergüenza, es un problema de todo el equipo, no me quedo ni con la defensa, ni los tres de arriba"

La dura derrota del Real Madrid ante el Benfica en la Champions League ha provocado un terremoto de críticas. Los tertulianos de El Partidazo de COPE, en el programa dirigido por Juanma Castaño, han analizado con dureza la actuación del equipo blanco, que contrasta frontalmente con la imagen sólida mostrada en su anterior partido contra el Villarreal. Elías Israel ha sido tajante al afirmar que el equipo ha sido "una auténtica caricatura, una vergüenza". Las estadísticas reflejan el desastre: el Benfica realizó 24 llegadas y 12 tiros a puerta, el doble que el conjunto madrileño, evidenciando que el problema va más allá de una línea concreta.

Falta de continuidad y mentalidad

Uno de los puntos clave del análisis es la alarmante falta de continuidad del equipo. "Este equipo sabe hacerlo, pero sabe hacerlo una vez cada 2 meses", se ha lamentado en el programa. La victoria en San Mamés o la solidez defensiva vista en Villarreal, donde Courtois apenas tuvo que intervenir, se presentan como meros espejismos. La sensación general es que el equipo no tiene la mentalidad necesaria para mantener el nivel, tal y como refleja la falta de consistencia de un equipo campeón.

Varios analistas coinciden en que el Real Madrid ha salido "un poquito sobrado" al partido. La creencia de estar ya en el top 8 de Europa y tener calidad arriba para resolver fue un error de cálculo. Por el contrario, el Benfica ha mostrado desde el primer minuto una intensidad muy superior, un factor que se ha considerado decisivo. "Cuando el rival es más intenso que tú, evidentemente, es porque se toma el partido de otra manera", han señalado, apuntando a una posible relajación o incluso miedo a una lesión en año de Mundial.

AFP7 vía Europa Press Thibaut Courtois del Real Madrid CF hace un gesto durante el partido de la jornada 8 de la fase de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Un repaso táctico y un bajón de calidad

El planteamiento táctico también ha quedado en entredicho. Se ha destacado que José Mourinho "le ha pegado un repaso a Ancelotti", presentando un equipo "valiente, arriesgado" y "aventurero" que ha descolocado por completo a un Madrid que "no se ha enterado de nada". El pobre desempeño no solo ha sido colectivo, sino que la discutible actuación de jugadores y entrenador ha sido evidente para todos los analistas del programa.

En el plano individual, el análisis de Palomar apunta a un bajón general de calidad en la plantilla que se hace evidente en noches como esta. Jugadores como Vinicius o Bellingham han sido señalados como candidatos a ser sustituidos, mientras que el centro del campo ha demostrado no tener "consistencia". A pesar de que Güler ha sido "de lo más potable", su presencia es vista como "un invento" para paliar las carencias de una plantilla con la "distancia echada".

AFP7 vía Europa Press Jude Bellingham del Real Madrid CF hace un gesto durante el partido de la jornada 8 de la fase de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Alfredo Relaño ha calificado la actuación del equipo como "una calamidad". Se ha recordado que, tras la eliminación de copa y una mala racha, el equipo pareció vivir "una catarsis" con un par de buenos partidos. Sin embargo, ante un Benfica que ha resultado ser "extraordinariamente bueno", el equipo blanco ha vuelto a las andadas. "El Madrid pensaba que iba a ir a cobrar lotería, y se ha visto en un partido enojoso", ha comentado Arano. El desastre del Real Madrid frente al Benfica ha quedado simbolizado con el "escarnio final" del gol del portero rival, colofón a una noche para olvidar.