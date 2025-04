La reacción de Juanma Castaño a las críticas por la entrevista a Athenea del Castillo: "Salí a la calle y..."

La reciente entrevista a Athenea del Castillo en El Partidazo de COPE ha generado una fuerte oleada de reacciones en redes sociales, muchas de ellas críticas hacia su presentador, Juanma Castaño, por una de sus preguntas más comentadas: “¿Eres facha?”. El periodista ha roto su silencio en antena para explicar cómo vivió personalmente la polémica, asegurando que no se enteró de lo que ocurría hasta varios días después.

“El jueves le hicimos la entrevista a Athenea, me frieron a palos por la entrevista, por la pregunta de lo de ‘facha’, no sé qué… Yo me enteré el domingo”, confesó Castaño durante el programa. Según explicó, estuvo desconectado durante el fin de semana: “El viernes y el sábado estuve, con todo el respeto, desconectado del mundo. Escuché la radio, vi partidos, estuve con amigos…”.

El comunicador asturiano no negó el impacto de las críticas, pero explicó que no le afectaron en su vida personal. “Salí a la calle, estuve en un restaurante, estuve… y nadie me dijo nada”, dijo, destacando la distancia entre el ruido en redes sociales y la realidad que percibió en su entorno. “Me dijo un amigo: ‘¿No sabes que se lió el viernes?’. Y yo no tenía ni idea. No noté nada raro”.

El debate

La entrevista a Athenea del Castillo, internacional con España y estrella del Real Madrid, fue una conversación distendida en la que la futbolista habló abiertamente de su trayectoria, su pasión por el club blanco y el crecimiento del fútbol femenino. En medio del diálogo, Castaño abordó con ironía las acusaciones que algunos usuarios han lanzado en redes sociales hacia la jugadora: “¿Por qué te llaman Athenea del Caudillo, eres muy facha?”. La respuesta de Athenea fue clara: “No, para nada. Es una falta de respeto, pero me da igual. Juego de extrema derecha y no pasa nada. Sé mis principios”.

Entrevista a Athenea del Castillo en El Partidazo de COPE

Castaño defendió su enfoque asegurando que muchas veces los periodistas están para provocar reflexión: “Cada uno hace su trabajo y entiendo que os guste sacar las cosquillas”, reconoció Athenea en el propio programa. La futbolista no pareció molesta con la pregunta, y su reacción natural ha sido valorada positivamente por parte de la audiencia, aunque otra parte la calificó como innecesaria.

Castaño, Twitter y las polémicas

El presentador también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su relación con las redes sociales, recordando por qué abandonó Twitter: “Yo me fui de Twitter para no caer en esos errores. Porque esto al final, ¿con quién estoy discutiendo?”. En referencia a la respuesta airada de Iker Casillas a un usuario anónimo, comentó: “No puedo leer lo que escribió Casillas, es soez, malsonante. ¿Tú crees que puede ser Iker Casillas? Un símbolo para muchos, y responder así a alguien que ni conocemos...”.

La situación puso sobre la mesa el impacto de las redes sociales en el periodismo deportivo y en la figura pública de los protagonistas. Castaño insistió en que, cuando uno es de “sangre caliente”, lo mejor es no entrar al trapo: “Si no lo sabes controlar, lo mejor es que cojas otro camino”.

En medio del debate, la jugadora mantuvo su posición con firmeza y sin victimismos, como en otras declaraciones de la entrevista en las que habló sobre su amor por el Real Madrid, la exigencia de la afición blanca y su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu: “Siempre nos lo merecemos, simplemente por el hecho de que todos los grandes estadios se están abriendo y está teniendo muy buena respuesta”.

Juanma Castaño y Athenea del Castillo

La charla, lejos de ser un error periodístico, ha servido para reabrir el diálogo sobre cómo se trata al fútbol femenino, la exposición mediática de sus protagonistas y el papel de los medios de comunicación en su crecimiento. Mientras tanto, la entrevista completa sigue disponible en El Partidazo de COPE para quienes quieran formarse su propia opinión.