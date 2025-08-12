Arancha Rodríguez desvela la condición del Real Madrid para que Rodrygo salga: "No le va a cerrar la puerta si se quiere ir"

El gran culebrón del verano en Concha Espina tiene nombre propio: Rodrygo Goes. La vinculación del brasileño con el Manchester City ha cobrado fuerza en las últimas semanas, pero desde el Real Madrid aseguran que, por el momento, todo forma parte más de las especulaciones mediáticas que de movimientos reales. Así lo explicó Arancha Rodríguez en El Partidazo de COPE, dejando claro que la operación solo se activará bajo dos condiciones muy concretas.

Desde Inglaterra, el periodista Manu Sánchez relató los movimientos del club de Pep Guardiola para reforzar su ataque por la izquierda. La cesión de Jack Grealish al Everton, la posible salida de Savinho al Tottenham y la venta en negociación de James McAtee al Nottingham Forest dejarían al City con margen salarial y económico para abordar un fichaje de alto nivel. “Con 80 millones podrían acometer su fichaje. Guardiola siempre le ha tenido en alta estima al brasileño”, señaló, recordando que el interés del City no es nuevo y que ya se habló de Rodrygo hace dos veranos.

João Bravo / SPP/Sipa USA / Cordon Press Guardiola en el Mundial de Clubes

El precio y la condición

En medio de este panorama, Arancha Rodríguez fue directa al ser preguntada por José Luis Corrochano: “Todavía no ha habido ninguna oferta de ningún club inglés, ni del Manchester City ni de otros. Todo forma más parte de la prensa”. Sin embargo, la periodista dejó claro que el Real Madrid no cerraría la puerta a su salida, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: “Tiene que llegar una oferta buena y que el jugador diga ‘me vale el equipo’”.

Ese es el punto clave que marcaría el destino de Rodrygo: la voluntad del propio futbolista. Según Arancha, el club no retendría a un jugador que expresara su deseo de marcharse. “Evidentemente el Real Madrid no le va a cerrar la puerta si se quiere ir, pero tendrá que venir con 100 millones de euros para buscar su salida. No le va a abrir la puerta para que se vaya”, precisó.

El mensaje es claro: la tasación está fijada en 100 millones de euros, y solo si se pone esa cifra sobre la mesa se abriría la negociación. Mientras tanto, en Valdebebas no se contempla otra situación que la continuidad del brasileño bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Un culebrón con capítulos pendientes

El interés del Manchester City sigue siendo un tema recurrente en la prensa deportiva, especialmente en este mercado de fichajes que ya ha visto grandes operaciones. Guardiola busca un refuerzo que aporte desequilibrio y gol, y Rodrygo encaja en ese perfil. Con las salidas previstas en el equipo inglés, la posibilidad de un movimiento existe, pero depende de que el propio jugador dé el paso.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Rodrygo Goes, en un partido con el Real Madrid

En el club blanco, la política es la de siempre: no retener contra la voluntad de sus futbolistas, pero tampoco vender por debajo de su valoración. Como recordó Arancha Rodríguez, “encontrarían la manera de llegar a un acuerdo con el equipo que esté interesado”, aunque a día de hoy la situación es estable y Rodrygo sigue siendo jugador del Real Madrid.

El desenlace, como en todo buen culebrón veraniego, se decidirá en las últimas semanas de mercado. Por ahora, la pelota está en el tejado del City… y en los pies de Rodrygo.