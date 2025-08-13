La similitud que ve José Luis Corrochano entre Huijsen y una leyenda del Real Madrid: "Para los más veteranos"

El Real Madrid ha ganado (0-4) su primer y único partido de la temporada contra el Tirol, antes de su estreno oficial ante Osasuna en tan solo una semana. Un partido en el que Arda Güler marcó el ritmo y donde Mbappé firmó un doblete. También anotaron Militao y Rodrygo.

El objetivo en una pretemporada atípica, de apenas quince días, lo cumplió el Real Madrid de Xabi Alonso. Superior a un rival menor, por mucho que el rodaje fuese diferente al del WSG Tirol, ya en plena temporada con dos jornadas ligueras disputadas. Trasladó al terreno de juego el ideario del técnico español, condicionado por las bajas en la medular, con defensa de cuatro y tridente en el que sigue sin haber cabida para Rodrygo.

Una prueba, la única, de cara al estreno oficial del curso, en una semana ante Osasuna. El estreno de Álvaro Carreras, el mando de la defensa para Militao, la apuesta por Trent Alexander-Arnold por delante de Carvajal. La invención de Güler en la creación con llegada de peligro, en pases filtrados y en el golpeo. Mbappé en punta y Vinícius en la izquierda, una conexión que sigue sin aparecer.

Eso sí, José Luis Corrochano afirmó en El Partidazo de COPE que realmente el jugador deferencial es Huijsen, uno de los nuevos jugadores del club blanco. “Le da tantas cosas. Le da salida de balón, pase en largo, corto, medio, o sea, es un defensa casi centrocampista”, empezó diciendo.

“Recuerda un poco a para los más veteranos a Fernando Hierro. Esa capacidad que tenía de desplazamiento de balón. Para mí me ha encontrado el Madrid ahí, o sea, es no teniendo un medio centro que saque el balón bien”, terminó diciendo.

