Malas noticias con Courtois: Adiós al derbi y a los cuartos de la Champions

Thibaut Courtois no jugará este domingo (21:00 horas) el derbi madrileño y tampoco lo hará en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich los días 7 y 15 de abril. El meta belga sufre, según el parte médico proporcionado por el Real Madrid, una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Como informa Melchor Ruiz, estará alrededor de un mes y medio de baja.

El guardameta se quedó en el banquillo tras el descanso en el partido que este miércoles enfrentó al Real Madrid con el Manchester City. Su lugar lo ocupó un Andrey Lunin que será el que defienda la portería blanca el sábado ante el Atlético de Madrid y en los próximos partidos del equipo. Si se cumplen los plazos, Courtois sería baja en los dos duelos ante el Bayern y en los partidos de LaLiga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis. Llegaría justo para el partido del 3 de mayo ante el Espanyol y se perdería también la ida de unas hipotéticas semifinales de la Champions, prevista para el 28 de abril.