Juanma Castaño tiene claro que Tah debió ser expulsado frente al Real Madrid por pisar a Mbappé: "Para mí fue un error arbitral considerable"

La actuación arbitral del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich ha generado un intenso debate. En el programa 'El Partidazo de COPE', su director, Juanma Castaño, ha sido tajante al valorar una de las jugadas más controvertidas: el pisotón de Tah sobre Mbappé que no acabó en expulsión. Para el periodista, la decisión del colegiado fue un error grave que pudo condicionar el encuentro de vuelta.

Una acción "más roja que amarilla"

La jugada en cuestión fue una "entrada por detrás, con los tacos, en el gemelo que le rompe la media a Mbappé", según describió el propio Castaño. El director de COPE considera que el jugador del Bayern "debió ser expulsado en el día de hoy" y calificó la decisión como un "error arbitral para mí considerable", lamentando además que el VAR no interviniera en una acción tan clara.

Durante el programa, Pedro Martín, narrador del encuentro, ofreció una visión con más matices. Aunque en directo comentó que la falta era merecedora de tarjeta amarilla, en el análisis posterior reconoció que le parecía "una acción muy fronteriza". De hecho, matizó su postura inicial afirmando que "me parece más roja que amarilla".

El debate en el estudio

Pedro Martín comparó la jugada con una similar ocurrida en el partido de la liga española entre Oviedo y Sevilla, donde el árbitro también optó por la amarilla. Sin embargo, Juanma Castaño rebatió el argumento con incredulidad: "¿De verdad que hay un pisotón por detrás con fuerza en los gemelos? Ese es amarilla". La justificación de Pedro Martín fue que, para él, la expulsión debe reservarse para acciones más graves.

La polémica sobre esta jugada se suma a la queja inicial de Castaño, quien también consideró "injusta la amarilla para Tchouaméni, que le hace perderse el partido de vuelta". Este cúmulo de decisiones arbitrales ha marcado el análisis posterior a un partido clave en la máxima competición europea.