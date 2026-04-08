Siro López, sobre la derrota del Real Madrid ante el Bayern: "Este es el Madrid que yo quiero ver"

La reciente derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League ha generado un intenso debate. En el programa El Partidazo de COPE, el colaborador Siro López ha ofrecido un análisis que se aleja del pesimismo, centrándose en las sensaciones que dejó el equipo en el tramo final del encuentro. A pesar del resultado adverso, López ha encontrado motivos para el optimismo en la imagen mostrada por los blancos.

EFE Mbappé con Laimer, en el Real Madrid - Bayern

La actitud como punto de partida

Para el periodista, la clave reside en la actitud del equipo durante la segunda parte. Siro López ha afirmado que "jugando como se ha jugado hoy en la segunda parte, o sea, con la agresividad, con la entrega y tal, seguramente, el Madrid seguiría vivo en la liga". Ha lamentado que esta versión del equipo no se haya visto con más frecuencia, ya que es la que, a su juicio, todo aficionado desea ver, independientemente del resultado final.

Este es el Madrid que yo quiero ver" Siro López

El colaborador ha insistido en que, aunque factores como la suerte o el acierto de los porteros pueden influir, lo fundamental es la entrega. "Este es el Madrid que yo quiero ver", ha sentenciado, valorando la valentía del equipo. "Arriesgar, sí. ¿Que pudo haber llegado el tercero? Sí. Pero el Madrid, pues, ha dejado todo y además, pues, ha generado muchas ocasiones de gol", explicó durante su intervención en el programa dirigido por Juanma Castaño.

EFE MADRID, 07/04/2026.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Un pronóstico sin cambios

Siro López también ha recordado sus predicciones previas al partido, manteniendo su postura. "Estoy como Manolo Lama, he cambiado 55 a 45. Sigo con mi hermano Manolo en los pronósticos. 45 para el Madrid, 55 y, bueno", ha comentado, refiriéndose a las probabilidades que otorgaba a cada equipo. A pesar de la buena imagen de la segunda mitad, el resultado no ha alterado su visión sobre el favoritismo en la eliminatoria.

Finalmente, ha reconocido la frustración natural que provoca una derrota. "¿Te fastidia perder? Pues, claro que sí", ha admitido. Sin embargo, ha concluido con una reflexión sobre la deportividad y la aceptación del resultado: "Oye, si el equipo rival es mejor que tú o tiene más suerte, pues le das la mano y hasta luego". Un mensaje que resume la sensación agridulce que dejó el encuentro para una parte del madridismo.