Avisan a Carlos Alcaraz de su duro cuadro de rivales y partidos en el US Open: "Tendrá que sudarlo desde el principio si quiere ganar"

El sorteo del US Open ha dejado a Carlos Alcaraz con un camino complicado desde el inicio. El murciano, campeón en 2022 y número 3 del mundo, se estrenará este lunes o martes contra el estadounidense Reilly Opelka, un gigante que "pega unos bombazos", como explicó Ángel García en El Partidazo de COPE. "Va a haber que sudarlo, si quiere ganar el sexto Gran Slam, el segundo US Open", advirtió el comentarista.

Camino muy exigente

El debut frente a Opelka no será solo un desafío por su saque potente, sino porque "te da cero ritmo y cero sensación de que estás debutando en un gran torneo", añadió Ángel García. La siguiente ronda, de avanzar, lo podría enfrentar a Mattia Belluci o Juncheng Shang, con Luciano Darderi como posible rival en tercera ronda. La cuarta ronda, según el sorteo, podría cruzarle con Daniil Medvedev, campeón en 2021, y más adelante, en cuartos, con Ben Shelton. Un hipotético choque en semifinales con Novak Djokovic y una final frente a Jannik Sinner completan un cuadro que no admite errores.

Corrochano y García coincidieron en que el lado del cuadro de Sinner es más favorable, mientras que Alcaraz ha tenido “la peor suerte” en esta ocasión. Sin embargo, García recordaba que en Roland Garros y Wimbledon, el español contó con un sorteo más amable.

EFE Carlos Alcaraz (dcha) anima al italiano Jannik Sinner tras retirarse del Masters 1.000 de Cincinnati que se adjudicó el tenista español por primera vez

Presión y favoritismo

El reciente triunfo de Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati le da confianza, pero el camino neoyorquino exige estar al máximo desde el primer partido. "Con mucho estadounidense en su casa y todos sacando muy bien, se nota en Nueva York, en la Arthur Ashe delante de 24.000 personas", resaltó García. El analista también recordó la presencia de otros españoles en el cuadro, como Alejandro Davidovich Fokina y Roberto Carballés, que podrían enfrentarse en segunda ronda, y destacó que todos los miembros de la Armada Española tendrán que pelear desde el lunes.

En el cuadro femenino, la ausencia de Paula Badosa por problemas de espalda deja protagonismo a la española Jessica Bouzas, quien debutará ante Donna Vekic y podría enfrentarse a Coco Gauff en segunda ronda, la joven estadounidense campeona en Nueva York hace un par de años. García subrayó que, pese a la dureza del inicio, las grandes jugadoras españolas se crecen en escenarios importantes.

EFE La española Jessica Bouzas devuelve la bola ante la rusa Kamilla Rakhimova este lunes, durante un partido de la primera ronda del Abierto de Tenis de Monterrey, en Monterrey

El US Open arranca este domingo en Flushing Meadows y se extenderá hasta el 7 de septiembre. Alcaraz, Sinner y todos los favoritos tendrán que demostrar su nivel en un torneo que combina historia, presión y grandes nombres. Toda la cobertura y los análisis están disponibles en COPE, con información detallada de cada partido y posibles enfrentamientos.

La experiencia y el talento de Alcaraz le colocan como uno de los grandes favoritos, pero Ángel García lo resumió así: "Tendrá que sudarlo desde el principio si quiere ganar". Un camino difícil, lleno de potentes rivales, en la pista más grande del mundo y ante una afición que exige espectáculo.