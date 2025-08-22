La petición de Dani Senabre por la culpa de las obras del Camp Nou: "No me vale"

El FC Barcelona está viviendo dos realidades totalmente distintas. En la deportiva las cosas de momento les están saliendo bien con la victoria en LaLiga ante el Mallorca y con la reciente renovación de Jules Koundé hasta 2030. Sin embargo, con la vuelta al Camp Nou están teniendo más problemas de los que esperaban cuando empezaron con las obras.

El Barça quiere jugar en el Camp Nou el 14 de septiembre contra el Valencia

del gamper a la champions

Fue el pasado 25 de junio cuando la entidad presidida por Joan Laporta anunció a bombo y platillo que estrenarían el estadio con el Trofeo Joan Gamper. Sin embargo, vieron que las obras no avanzaron en ese momento y terminaron jugando en el Johan Cryff el Gamper. En estos momentos el Barça tiene dos frentes abiertos con su templo. El primero tiene que ver con LaLiga ya que quieren jugar ante el Valencia y la idea es hacerlo con un aforo muy reducido, ya que solo podrán entrar 27.000 personas. Montjuic está descartado ya que en el fin de semana del duelo contra el conjunto valenciano hay un concierto de Post Malone.

El otro es el que tiene que ver con la Champions. Dentro de una semana, la UEFA celebrará el sorteo y ese mismo día el FC Barcelona debe comunicarle oficialmente a la UEFA dónde va a jugar la fase de grupos. Por si acaso, el equipo de la Ciudad Condal se ha asegurado Montjuic por si la opción del Camp Nou falla.

En la mañana del jueves, varios responsables del máximo organismo del fútbol europeo pudieron comprobar como casi 4.000 obreros trabaja 24 horas al día para arreglar las deficiencias y zonas que aún están en condiciones precarias y que deberían acoger público.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

el enfado de senabre

José Luis Corrochano sacó en el segundo tramo de El Partidazo de COPE el asunto del Camp Nou y Dani Senabre mostró su enfado con Laporta y también se quiso acordar de Bartomeu: "El Barça juega muy bien al fútbol y gana y eso es lo más importante. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la cuestión empresarial e institucional está siendo un desastre. No me vale lo de que es una herencia de Bartomeu. Aquí nadie ha criticado más a Bartomeu que yo. Ya ha llovido desde la su herencia y creo que lo que se está haciendo será culpa de los que están ahora".

canales de whatsapp