La Fórmula 1 empieza la gran revolución para 2026 explicando el nuevo vocabulario

Lando Norris se proclamó el pasado domingo 7 de diciembre campeón del mundo de Fórmula 1, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi. Una carrera que ganó Max Verstappen, que fue sucedido en el trono por el piloto inglés de McLaren.

EFE Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1

La temporada 2025 echó su cierre, pero la F1 ya calienta motores para el próximo año, donde se vivirá una auténtica revolución con la llegada del nuevo reglamento y la introducción de nuevo vocabulario.

Entre los cambios más llamativos de la normativa destacan la longitud de los monoplazas (serán más cortos), la desaparición del DRS, un difusor menos potente y el peso mínimo será inferior (pasará a 768 kg).

Y esa nueva terminología la ha explicado la propia Fórmula 1 en sus redes sociales.

El botón de impulso se conocerá a partir de 2026 como el 'Botón Boost' y servirá para que los pilotos activen en cualquier momento de una vuelta el despliegue de energía. Al pulsarlo se producirá un cambio en la configuración de potencia y serviría a los pilotos tanto para defenderse de un coche como para atacar, siempre y cuando tengan suficiente batería. El uso, además, puede realizarse en una sola vez o repartirse a lo largo de la vuelta.

El modo adelantamiento, que sustituye al DRS, se trata de una ayuda al rendimiento diseñada para ofrecer carreras más reñidas y aumentar las opciones de adelantamientos. Este modo, por lo tanto, permitirá a los pilotos que se encuentren a menos de un segundo del coche que le precede desplegar un 'extra' de potencia.

La recarga permitirá a los monoplazas recoger energía para cargar la batería al frenar. Una función que se automatizará mediante mapas y objetivos de recarga seleccionables.

La aerodinámica activa consiste en que los coches podrán ajustar el ángulo de sus alerones delanteros y traseros dependiendo del lugar en el circuito en el que se encuentren. En las curvas, los flaps estarán "cerrados" para mantener la carga aerodinámica y se "abrirán" en las rectas definidas con el objetivo de reducir la resistencia y aumentar la velocidad máxima.