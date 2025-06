Su padre sufre un cáncer de próstata y este español en Miami se enfrenta al reto más extremo: "Se lo prometí"

Álvaro Núñez no es solo un empresario de lujo, influencer o deportista de élite. Este español afincado en Miami desde hace cinco años está a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida: cruzar Estados Unidos en bicicleta en menos de 12 días. Un reto físico y mental de 5.000 kilómetros y 51.800 metros de desnivel positivo, pedaleando una media de 22 horas al día. Pero detrás del desafío hay algo más poderoso que cualquier motivación profesional o deportiva: la promesa a su padre enfermo de cáncer de próstata.

“Es de las cosas más difíciles que he hecho nunca, pero tengo muchas ganas de ir a por ello”, confesó Álvaro en una entrevista con El Partidazo de COPE. A sus 30 años, este atleta de ultraresistencia compagina su intensa actividad empresarial con desafíos que muy pocos se atreven a afrontar. Esta vez, competirá en la Race Across America (RAAM), considerada la carrera más dura del mundo en bicicleta. “No he sido ciclista toda la vida, llevo montando en bici solo unos meses”, explicó. Y aún así, está decidido a pedalear cruzando el país de costa a costa para cumplir su promesa familiar.

Un español que lo apuesta todo

Álvaro llegó a Estados Unidos con una beca de tenis, pero su vida cambió radicalmente. Fundó SuperLuxury Group, una agencia de real estate de alto nivel que comercializa propiedades valoradas en más de 20 millones de dólares. También organiza eventos exclusivos en casas de lujo donde se mezclan influencers, empresarios, atletas y modelos en experiencias que combinan salud, moda y estilo de vida.

Instagram: @alvaronunez Álvaro Núlez tras completar The Grat World Race

“Lo que me ha traído hasta aquí ha sido la constancia y la capacidad de unir mis pasiones”, aseguró. Además de empresario, es piloto de helicópteros, coach, paracaidista y escritor. Y ahora, se embarca en una aventura que solo 50 personas en el mundo afrontan en la categoría solo. Para clasificarse, completó en 31 horas una prueba de ultra resistencia desde Jacksonville hasta Key West, en Florida.

“Algunos participantes han corrido el Tour de Francia. Otros llevan toda la vida sobre una bicicleta. Y luego estamos los locos como yo, que nos metemos en todo”, bromeó en la charla con Juanma Castaño, Joseba Larrañaga y Chema Martínez.

Hipnosis y cero descanso para pedalear por su padre

La dificultad de la RAAM no solo está en la distancia o el desnivel, sino en la falta de descanso. “Tienes que ser capaz de seguir pedaleando con muy poco sueño. Estoy trabajando con un hipnotizador para mantenerme activo sin estar realmente despierto”, explicó Álvaro. Su plan es dormir apenas dos horas al día, mientras pedalea durante las otras 22. “Es un reto físico, pero también mental. Lo más duro será estar tantas horas solo”, dijo.

Instagram: @alvaronunez Alvaro Núñez en el Gran Premio de Miami de F1

La carrera comienza esta misma semana y él no va solo. Acompañado por un pequeño equipo técnico y médico, recorrerá más de 400 kilómetros al día atravesando desiertos, montañas y ciudades, todo por esa promesa personal: “Se lo prometí a mi padre”.

Desde su perfil de Instagram, donde acumula más de 1,2 millones de seguidores, Álvaro documenta cada paso de su preparación. Allí comparte no solo sus entrenamientos, sino también mensajes de motivación y superación personal, inspirando a una comunidad global.

Este joven español demuestra que los límites están para romperlos, sobre todo cuando hay una promesa en juego. Porque para Álvaro Núñez, este viaje es más que una carrera: es una prueba de amor, entrega y fe en lo imposible.