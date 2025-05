Javier, superó un cáncer de próstata: "A los hombres nos cuesta mucho hablar de ello"

Zaragoza - Publicado el 20 may 2025, 13:54 - Actualizado 20 may 2025, 13:59

Cada año se detectan 35.000 casos de cáncer de próstata en nuestro país, mil de ellos en Aragón, y es la causa por la que mueren al año en España 6.000 hombres, 240 de ellos en nuestra comunidad.

Una enfermedad de la que se ha vuelto a hablar estos días mucho a raíz del caso del ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al que le han detectado a sus 82 años, un cáncer de próstata metastásico.

FREEPIK Como en el resto de tumores, la detección precoz es fundamental.

Uno de cada siete hombres padecerá cáncer de próstata. En Aragón, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes entre los hombres y se ha convertido en la tercera causa de mortalidad entre los varones. Javier tiene 50 años. Hace 4 le detectaron uno del que se ha curado.

“A mí me operaron hace cuatro años; me vaciaron, lo que se dice vulgarmente: me quitaron la próstata, la vesícula seminal y los ganglios" recuerda Javier. "Estaba de maravilla y estoy de maravilla físicamente. Lo que pasa es que mis índices últimamente parecen que han subido un poquito y ahora estoy en espera de una prueba, que igual me tienen que dar radioterapia. Pero bueno, lo bueno de esto es que estás vigilado y que seguramente hay que actuar, y eso es lo importante”.

Con el objetivo de visibilizar más esta enfermedad y concienciar a los hombres sobre la importancia de la detección precoz y la necesidad de hacerse revisiones anuales, Javier fundó aquí en Aragón, el movimiento 'The Move Men' que ya ha comenzado a extenderse por toda España.

El cáncer de próstata es asintomático y no existe un sistema de cribado como en el caso del cáncer de mama o de colon, para detectarlo. La prueba más fiable es la del índice PSA, un marcador que puede alertarnos sobre un posible tumor a través de un simple análisis de sangre. Por eso piden que en las revisiones médicas de empresa, se incluya ese indicador.

La principal recomendación es llevar un control y realizarse revisiones anuales con el urólogo a partir de los 45 años. Entre sus consecuencias está la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

En edades avanzadas, el cáncer de próstata puede causar obstrucción urinaria y metástasis ósea, que es lo que le ha ocurrido a Biden.

El Día Mundial del Cáncer de Próstata es el próximo 11 de junio.