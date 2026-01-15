"La noche entra en las cavernas de lo peor del madridismo; el responsable número 1 es Florentino Pérez"

La eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey ha desatado una profunda crisis institucional y deportiva. El análisis en una "noche especial" de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño refleja la gravedad del momento, con muchos, incluido el propio presentador, temiendo lo peor para el club en lo que son horas críticas. La derrota es calificada de "esperpento" y "fracaso absoluto" por los tertulianos. El sentir general es de máxima preocupación.

Florentino, señalado como máximo responsable

Roberto Palomar, en los micrófonos de la COPE, fue contundente en su valoración, enmarcando la derrota como una debacle histórica. "La noche entra directamente en las cavernas de lo peor del madridismo, yo la comparo al Corconazo", afirmó Palomar, apuntando directamente al presidente: "responsable número 1 Florentino Pérez, por la gestión que ha hecho de la crisis, que la culminó ayer no compareciendo".

Alamy Stock Photo El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

Elías Israel apoyó esta visión, describiendo la situación como "la ley de Murphy para Florentino", que en pocos días ha visto al Barcelona levantar un título, ha despedido a un entrenador y ahora asiste a la eliminación de su equipo. Israel destacó la expectación ante la reacción del Bernabéu el sábado, que será un termómetro clave "para ver hacia dónde va a mirar y señalar".

Los jugadores y su 'olvidada cultura del esfuerzo'

La cultura del esfuerzo y del trabajo hace mucho que la han olvidado"

Manolo Lama ha sido tajante al señalar a la plantilla. "La cultura del esfuerzo y del trabajo hace mucho que la han olvidado", sentenció, argumentando que el vestuario es el denominador común de los fracasos recientes. Según Lama, "el entrenador que les aprieta no les gusta, cuando no están de acuerdo con lo que pasa, van a llorar al presidente y el presidente se lo consiente". Un problema que ha vuelto a estallar con crudeza.

Hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír"

El análisis en el programa subraya que los mismos jugadores que estaban con Ancelotti y Xabi Alonso siguen ahora. El rendimiento de figuras clave como Vinicius ha sido duramente cuestionado en una noche donde debía dar un paso al frente. Siro López expresó su frustración: "hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír".

EFE El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Carlos Belmonte

Roberto Morales describió la situación asegurando que "el Real Madrid toca fondo", apuntando a la débil alineación con la que el equipo terminó el partido. El debate también abordó la falta de autoridad sobre ciertos jugadores, sugiriendo que con otros técnicos como Flick, Simeone o Guardiola, estos comportamientos no serían tolerados.

Arbeloa: un debut marcado por una decisión polémica

Los tertulianos absolvieron en gran medida al nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, de la culpa de la eliminación, reconociendo que apenas llevaba unas horas en el cargo. Sin embargo, su primera gran decisión ha sido objeto de una intensa crítica: la convocatoria para el partido en Albacete. La gestión del debut del nuevo técnico ha generado controversia.

El consenso fue que no incluir a jugadores de primer nivel como Bellingham o Rodrigo en el banquillo fue un "exceso de confianza". Manolo Lama argumentó que, por respeto al club y dadas las circunstancias, "tienes que tener aquí a toda la plantilla" y disponer de los mejores "por si acaso". Este es considerado el único error de Arbeloa, que ha ejercido de "escudo humano" en una crisis que no le pertenece.