La ironía de Manolo Lama tras la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey en el debut de Arbeloa: "Lo mismo se sienta Florentino en el banquillo el sábado"

El Real Madrid se despidió este miércoles en la Copa del Rey al caer (3-2) ante el Albacete en la ronda de octavos de final celebrada en el Carlos Belmonte del conjunto que milita en Segunda División.

900/Cordon Press Spanish King Cup soccer match Albacete Balonpie vs Real Madrid at Carlos Belmonte stadium in Albacete, Spain, 14 January 2026900/Cordon Press

Jefte Betancor firmó el tanto de la campanada copera en el minuto 94, el último del descuento. Los blancos dijeron adiós al segundo título en apenas tres días después de caer el domingo en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, derrota que supuso la salida del técnico Xabi Alonso y el estreno de un Álvaro Arbeloa que empezó de la peor manera su andadura en el banquillo blanco.

DEBUT CON ELIMINACIÓN DE ARBELOA

El partido en el Carlos Belmonte comenzó muy igualado, con el Real Madrid llevando ligeramente la iniciativa pero sin demasiada profundidad en ataque. La niebla fue protagonista en la primera parte, dificultando la visibilidad y el ritmo de juego. Los de Arbeloa intentaron progresar por las bandas, pero se toparon con un Albacete bien organizado y sólido en defensa, que fue ganando confianza con el paso de los minutos.

El conjunto manchego empezó a generar peligro, especialmente a balón parado. Lunin sostuvo al Madrid con una buena intervención en una falta directa, aunque no pudo evitar el gol en el minuto 42, cuando Javi Villar remató un córner para adelantar al Albacete. Sin embargo, el Madrid reaccionó justo antes del descanso y Mastantuono, muy atento, aprovechó el rechace de Lizoain para empatar el partido.

EFE Javi Villar celebra el 1-0 que el Albacete le marcó al Real Madrid en Copa

En la segunda parte, el Real Madrid dominó la posesión, pero volvió a mostrarse impreciso y falto de ideas en los metros finales. Gonzalo y Mastantuono lo intentaron sin demasiado éxito. El Albacete creció en los últimos minutos del encuentro y volvió a golpear con un tanto de Jefté tras un córner.

Cuando parecía todo decidido, Gonzalo empató de cabeza en el descuento y cuando el encuentro se encaminaba al prórroga Jefté volvió a aparecer para marcar el 3-1 definitivo que hacía enloquecer al Carlos Belmonte.

MANOLO LAMA IRÓNICO TRAS LA DERROTA BLANCA

Heri Frade y Alfredo Relaño calificaron de "cantada" la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. "Siendo el estreno de Arbeloa, es una cantada terrible y le hace entrar muy regular", afirmaba el comentarista.

Cordon Press Arbeloa dirigirá este miércoles en Albacete su primer partido como entrenador del Real Madrid.

Manolo Lama, por su parte, se mostró muy irónico al respecto y dijo: "Lo mismo se sienta el sábado ya en el banquillo Florentino".

Poli Rincón quiso ir más allá y comentó: "El problema del Real Madrid no está en el entrenador. El problema está arriba porque hay una plantilla mal hecha. No se ha querido reforzar los puestos que hacían falta ya el año pasado y este año pues igual".

Heri Frade preguntó si quizás Arbeloa se excedió confiando tanto en los jugadores del Real Madrid Castilla y Manolo Lama fue claro con su opinión. "Aunque jueguen dos o tres chavales del Castilla, el Madrid tiene que ganar aquí, por favor. Han jugado Huijsen, Asencio, Camavinga, Valverde… y el Albacete le ha metido tres goles, tres goles", señaló el narrador.