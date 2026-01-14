Poli Rincón estalla y señala la culpa por la eliminación de Copa del Real Madrid: "El problema está arriba"

El exfutbolista Poli Rincón ha mostrado su indignación en el programa 'Tiempo de Juego' de Heri Frade tras la derrota del Real Madrid ante el Albacete en la Copa del Rey. Rincón ha señalado directamente a la cúpula del club como la principal responsable de la situación. "Yo creo que es que no abordamos lo que realmente pasa aquí, el problema no está en el entrenador, el problema está arriba, o lo queremos reconocer o no", ha afirmado de manera contundente.

Una plantilla mal confeccionada

Para Poli Rincón, la raíz del problema es una "plantilla mal confeccionada, una plantilla mal hecha" a lo largo de varias temporadas. Ha criticado que no se reforzaran las posiciones necesarias el año pasado con Ancelotti y que este año "han hecho lo mismo". Incluso ha revelado que "Zubimendi paró el fichaje del Arsenal para venir al Madrid", una operación que habría sido "mucho más barata" y que no se concretó.

El colaborador ha utilizado una metáfora para ilustrar la falta de calidad del equipo actual. "Si yo quiero hacer champán, yo no puedo poner la uva de un vino, es que no tengo uvas para poner hacer champán, tengo que hacer vino, y a lo mejor vino del malo", ha sentenciado. En su opinión, la confección de la plantilla es responsabilidad exclusiva de "lo de arriba" y el equipo no solo no ha mejorado, sino que "cada día tiene peor equipo"..

Los jugadores y el entrenador, exculpados

Rincón ha defendido que ni Ancelotti ni Arbeloa son los culpables de la situación y ha descartado que el técnico abusara de los canteranos en el partido. Considera que con jugadores como "Asensio, Camavinga, Valverde" y otros internacionales en el campo, el Real Madrid "tiene que ganar aquí sin ningún problema".

Uno de los puntos más críticos de su análisis ha sido la fragilidad defensiva del conjunto blanco. "El Albacete no te puede hacer 3 goles, con todos mis respetos", ha exclamado. Finalmente, ha desvelado que a principio de temporada "hubo por ahí una lista que había que quitar a 8 o 10 futbolistas", pero desde la directiva se hizo caso omiso a dicha recomendación con una "pedorreta".