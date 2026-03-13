Alemao evita las comparaciones por su gol con ruleta a lo Zidane incluida: "Me lo han dicho en el vestuario, pero lo importante es la victoria del equipo"

El Rayo Vallecano ha vivido una noche mágica en la Conference League en Turquía. El conjunto rayista ha encarrilado su pase a los octavos de final tras vencer al Samsunspor (1-3), en una velada donde Alemao se ha erigido como el gran protagonista con sus dos goles. Pero ha sido su segundo tanto el que ha acaparado todos los focos: una obra de arte con ruleta incluida que ha recordado al mismísimo Zidane.

Y al ser preguntado por esa comparación con el astro francés, Alemao ha admitido que "me lo han dicho también en el vestuario", pero rápidamente ha desviado la atención hacia el equipo: "Estoy muy contento con el trabajo colectivo, individual de cada uno, y todo lo que el cuerpo técnico nos ha pasado también".

Un sueño europeo en Vallecas

El delantero llegó en el mercado invernal al Rayo y está viviendo su primera temporada en la élite del fútbol español y europeo, una experiencia que afronta con gran entusiasmo. "Al final, es mi primer año en una primera división, con competición europea. Y estoy muy ilusionado de poder hacer lo máximo posible, ayudar la plantilla y poder hacer los aficionados felices", ha explicado.

El brasileño también ha querido subrayar el mérito del equipo en la preparación del choque. "Tuvimos pocos días para coger mucha información del rival", ha señalado en el micrófono de Carlos Ganga. Sin embargo, ha concluido con satisfacción que "al final ha salido todo bien con la entrega y con el esfuerzo de todos".