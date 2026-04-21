"Tenemos muchas peticiones de los tenistas de Mutua Madrid Open por entrenarse en el Santiago Bernabéu"

Garbiñe Muguruza ha confirmado en El Partidazo de COPE el enorme interés que ha despertado la pista de tenis instalada en el Santiago Bernabéu. La extenista ha confirmado que han recibido muchas peticiones de jugadores inscritos en el Mutua Madrid Open para poder usarla a partir de este viernes. "Tenemos muchas 'requests', muchas preguntas, muchos jugadores hacen mucha alusión", ha señalado Muguruza sobre el gran deseo que ha generado en el circuito.

Según ha explicado, los tenistas están "todos ilusionados", ya que la oportunidad va más allá de lo deportivo. Los jugadores podrán acceder al vestuario, ducharse allí y sentir lo que es estar en un lugar tan emblemático. "Es una experiencia que el dinero no lo puede comprar. Entonces, es única", ha subrayado Garbiñe.

La obsesión de un jugador por el Bernabéu

Durante el programa, también se ha revelado el caso de un tenista en particular. "La única obsesión de Rafa Jodar era conseguir entrenar en el Bernabéu". Al parecer, tanto el jugador, declarado muy madridista, como su padre, estaban muy interesados en que Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, le consiguiera un hueco para cumplir su sueño.