El miedo de Dani Senabre con el proyecto NBA Europa: "Siempre elegiría la NBA, pero no sé si los pabellones estarían llenos para ver al Manchester City de baloncesto"

Miguel Ángel Paniagua adelantó este jueves en El Partidazo de COPE que el Real Madrid se unirá al proyecto NBA Europa y que será uno de los doce fundadores al 99%.

La apuesta de la NBA por expandirse en Europa es firme y lo haría con el desarrollo de esta nueva competición que, de confirmarse, arrancaría en la temporada 2027-28.

MADRID Y BARCELONA SEPARAN SUS CAMINOS

Tal y como se desveló en El Partidazo de COPE, la participación del club blanco está prácticamente sellada y uno de los aspectos más ventajosos para el Madrid es la comisión de entrada. Aunque la cantidad todavía no está definida, sería significativamente menor que la que tendrían que pagar otros equipos que se crearían de cero en ciudades estratégicas como Londres, Manchester o Roma.

Logo de la Euroliga y de la NBA

Por su parte, el FC Barcelona ha optado en las últimas semanas por extender su licencia con la Euroliga para las próximas 10 temporadas. Una noticia que el club azulgrana ha confirmado este mismo jueves en un breve comunicado. "La Junta Directiva reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes", afirma el texto.

Aunque el Barça, si quisiera unirse al proyecto NBA Europa, podría hacerlo abonando los 10 millones de euros de la cláusula de salida que incluye su nuevo contrato con la Euroliga.

EL MIEDO DE DANI SENABRE CON NBA EUROPA

Dani Senabre, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, se posicionó al respecto. "Yo siempre elegiría NBA, pero tengo muchas dudas", empezó diciendo el comentarista.

EFE Edy Tavares y Alberto Abalde durante un partido del Real Madrid de la Eurolilga.

Y agregaba seguidamente: "Paniagua lleva muchas semanas hablando en El Partidazo de COPE sobre la NBA Europa y siempre hemos recordado que Madrid o Barcelona no van a jugar la NBA con los Celtics o los Lakers".

Para finalizar, Senabre reiteraba sus dudas y comentaba: "Dudo mucho de si la gente llenaría los pabellones para ver al Manchester City de baloncesto o la Roma. Porque no es lo mismo que cuando vienen a jugar aquí Dallas Mavericks o San Antonio Spurs".