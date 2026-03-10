Laporta estalla con el 'Caso Negreira': "¿No le parece indigno que durante 72 años el CTA haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid?"

El ‘caso Negreira’ investiga los pagos de más de siete millones de euros que el FC Barcelona realizó durante casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, quien era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). La investigación trata de determinar si dichos pagos tenían como objetivo influir en las decisiones arbitrales para favorecer al club azulgrana.

En una reciente entrevista en El Partidazo de COPE, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido la actuación de su club y ha pasado al contraataque, señalando directamente al Real Madrid como el equipo históricamente favorecido por el estamento arbitral en España.

La gran acusación de Laporta

Durante la conversación, Laporta calificó de "indigno" que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por "exsocios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid o exjugadores del Real Madrid". El presidente azulgrana utilizó este argumento para contrarrestar las acusaciones de corrupción que pesan sobre su club.

Laporta ha insistido en que, desde que tiene "uso de razón", el fútbol español "estaba dominado por el Real Madrid". Según su versión, esta situación de control explicaría por qué el club blanco no necesitaba contratar servicios de asesoramiento, ya que, en sus palabras, lo tenían "corregido y aumentado".

El porqué de los pagos a Negreira

El máximo mandatario del Barça ha defendido que los pagos a Enríquez Negreira correspondían a servicios de "asesoramiento arbitral" y "scouting", y ha negado rotundamente que se tratara de "corrupción deportiva". Para Laporta, el club azulgrana simplemente tenía que pagar para obtener una información que otros, en alusión directa al Real Madrid, "tenían gratis".

Joan Laporta con Juanma Castaño durante su entrevista en El Partidazo de COPE

Con esta metáfora, el presidente ha querido ilustrar la supuesta ventaja con la que, a su juicio, contaba el club madrileño. "No os dais cuenta en Madrid, o qué. Era suya", sentenció Laporta para reforzar su argumento de que el FC Barcelona se encontraba en una situación de desventaja que intentó compensar con dichos asesoramientos.