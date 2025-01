Manolo Lama recuerda este detalle al explicar la decisión del VAR del Real Madrid - Celta: "Tiene problemas"

La polémica arbitral vivida en el encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo sigue dando de qué hablar, especialmente después de la intervención del VAR en una jugada clave que pudo haber sido penalti. En el programa El Partidazo de COPE, Manolo Lama, uno de los tertulianos más influyentes del espacio deportivo, no dudó en señalar un detalle importante respecto al árbitro encargado del VAR, Hernández Hernández.

En la jugada en cuestión, el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, colisionó con el jugador del Celta, Williot Swedberg, en una acción que muchos consideraron dudosa y que pudo haber terminado en penalti.

Tras revisar la jugada, el árbitro central, José Luis Munuera Montero, no consideró sancionarla, pero fue la intervención de Hernández Hernández en el VAR la que estuvo en el punto de mira de Manolo Lama. Cabe señalar que tras esa jugada llega el 1-0 a favor del Real Madrid de la mano de Kylian Mbappé.

EFE Kylian Mbappé consigue el primer gol del Real Madrid contra el Celta en la Copa del Rey.

Manolo Lama no tuvo reparos en señalar que la decisión tomada por el árbitro de VAR no fue la correcta. "Creo que no hay duda, todo el mundo estará de acuerdo. Munuera se equivoca, pero para mí, el que realmente se equivoca es Hernández Hernández", comentó Lama durante su intervención en el programa.

La crítica a Hernández Hernández

Esta declaración no pasó desapercibida para los oyentes, ya que Lama subrayó que la responsabilidad de la jugada recayó sobre el árbitro del VAR, quien, según él, tuvo un papel crucial en la resolución de la acción.

Lo que realmente levantó la polémica fue el recordatorio de Manolo Lama sobre un detalle que ya había sido mencionado en ocasiones anteriores: Hernández Hernández tiene un historial controvertido en sus actuaciones como árbitro en el VAR en partidos del Real Madrid.

Lama recordó a Juanma Castaño, presentador del programa, una revelación que había hecho Siro López, periodista de COPE, acerca de que Hernández Hernández es del FC Barcelona.

"Quiero recordar que Siro le dijo que es del Barça, se publicó, y que cada vez que está en el VAR, tiene problemas contra el equipo que juega contra el Real Madrid", comentó Manolo Lama.

La polémica persiste

Esta afirmación, aunque no se basa en pruebas fehacientes, ha sido motivo de debate en varias ocasiones en el entorno deportivo, y Lama parece apuntar a que esa relación podría influir en sus decisiones en los partidos en los que está involucrado el Real Madrid.

La jugada entre Lunin y Swedberg sigue siendo uno de los temas más comentados desde el final del partido, y aunque la decisión del VAR no se modificó, las críticas continúan arrojando dudas sobre la imparcialidad de las intervenciones en los partidos del Real Madrid. La opinión de Manolo Lama, apoyada por otras voces de la prensa deportiva, ha añadido más leña al fuego, alimentando la sensación de que el VAR sigue siendo un tema sensible para muchos aficionados y periodistas.