El cabreo de Siro López con Ancelotti por su última rueda de prensa con el Real Madrid: "Aquí se ha vendido"

En la última emisión de El Partidazo de COPE, Siro López, uno de los tertulianos más conocidos del programa, no escondió su cabreo con Carlo Ancelotti tras la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid. El motivo, según López, es la actitud del técnico italiano, que dejó entrever que, lejos de la figura venerada y cercana que muchos le atribuían, ha sucumbido a la misma “actitud defensiva” y “distante” de tantos otros entrenadores de élite.

El desencadenante de la polémica fue la actitud de Ancelotti durante su encuentro con los medios, donde, al ser cuestionado por ciertos temas delicados relacionados con su equipo y su futuro en el club, optó por no entrar en detalles y dar respuestas evasivas. Para López, esta postura contradice la imagen de Ancelotti como el entrenador cercano y amable con los periodistas que, en otras ocasiones, había sido tan aclamada.

A lo largo de los años, Carlo Ancelotti ha sido considerado uno de los entrenadores más respetados y admirados no solo por su capacidad técnica y táctica, sino también por su trato cercano con la prensa. Este respeto mutuo, al menos en apariencia, había sido una de sus señas de identidad. Sin embargo, la última rueda de prensa mostró a un Ancelotti visiblemente cansado de las preguntas repetitivas, más centrado en esquivar controversias que en ofrecer respuestas transparentes.

Cordon Press Carlo Ancelotti durante un entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.

“Aquí se ha vendido”, exclamó Siro López durante su intervención, refiriéndose a la transformación de Ancelotti en alguien menos accesible y más frío cuando las aguas no están tan tranquilas. López recordó cómo, en sus primeros tiempos en el Real Madrid, muchos veían en Ancelotti una figura casi mística, un hombre que siempre tenía la palabra justa para calmar las aguas. Pero el tono de la rueda de prensa del miércoles rompió esa imagen.

La imagen de Ancelotti ante los medios

Gonzalo Miró, otro de los tertulianos del programa, apuntó que no le parecía habitual la actitud mostrada por el técnico italiano. Según él, “Ancelotti no suele ser así”. No obstante, Manolo Lama fue más allá y consideró que, dada la situación del equipo, con el Real Madrid en un momento crítico tras la reciente derrota por 5-2 ante el FC Barcelona, Ancelotti tenía todo el derecho a adoptar una postura más prudente y evitar entrar en detalles que pudieran generar más polémica.

Sin embargo, para Siro López, la situación es clara: cuando las cosas van bien, Ancelotti es amable y accesible; cuando las cosas van mal, se protege y responde a lo justo. “Es como todos, ¿no?”, señaló López, añadiendo que, en lugar de mostrar la humildad que otros han aplaudido en él, se ha mostrado distante y defensivo.

El debate en El Partidazo de COPE giró en torno a la imagen que Ancelotti ha cultivado en sus primeros años en el Real Madrid y cómo la última rueda de prensa representa un giro hacia una actitud más desconectada con los medios y con los aficionados. La polémica sobre su falta de “carisma” o “calidez” ha provocado que los tertulianos se dividan: algunos defienden que el entrenador tiene derecho a ser más cauteloso, mientras que otros opinan que, en momentos de crisis, la cercanía es fundamental para mantener el vínculo con los seguidores.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 12/01/2025.- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti tras perder la final de la Supercopa de España de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este domingo en Yeda, Arabia Saudí. EFE/ Alberto Estévez

Lo cierto es que la última rueda de prensa de Ancelotti dejó un sabor agridulce para muchos. Para Siro López, y para otros como él, la figura del entrenador italiano parece haber cambiado, y no necesariamente para mejor. La veneración que muchos sentían por su trato amable con los medios ha quedado tocada, y la reflexión de López, cargada de ironía y frustración, refleja la decepción de aquellos que esperaban más del entrenador que conquistó tantos corazones con su primera etapa en el Madrid.