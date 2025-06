Laporta "no entiende" el enfado del Athletic por Nico Williams: "Cada uno debe ocuparse de lo suyo"

Este miércoles, Deportes COPE ha informado que Nico Williams ya le ha comunicado al Athletic que se quiere ir al Barcelona, que deberá pagar los 58 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Quien habría comunicado esta decisión al club vasco habría sido Félix Tainta, representante de Nico Williams. La intención del conjunto azulgrana es la de abonar el pago la próxima semana y anunciar su fichaje antes del 13 de julio.

Sin embargo, el Barça todavía debe cerrar alguna salida y también computar los asientos VIP del Camp Nou antes del 30 de junio para volver a la regla 1:1 y poder operar con normalidad.

Jamie Johnston/Focus Images Ltd/Sipa USA / Cordon Press Nico Williams, en un partido con el Athletic

Y sobre ello, ha hablado Joan Laporta antes los medios de comunicación. "Estamos trabajando para estar en la regla 1:1, algo que ya logramos en el mercado de invierno", empezó diciendo el presidente del Barcelona.

Y agregaba: "Estamos siguiendo todos los pasos para poder fichar con normalidad y para que no estemos intervenidos económicamente por el fair play financiero. En estos momentos entiendo que podemos fichar con normalidad, pero tenemos que cumplir con los parámetros establecidos".

Laporta también se pronunció sobre el enfado del conjunto bilbaíno. "No tenemos malas relaciones con el Athletic. Aunque en los últimos años ha habido una serie de malos entendidos, pero no creo que exista una mala relación", comentaba.

Para finalizar, el máximo mandatario del Barcelona aseguraba que "no entiende" la actitud del club vasco. "No entiendo el enfado y tampoco las reacciones que están teniendo. Yo creo que cada uno debe ocuparse de lo suyo y no comprendo que el Athletic vaya a hablar del Barça a la Liga. No creo que les corresponda, pero ellos sabrán lo que hacen", sentenció Laporta.