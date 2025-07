Las aventuras de Maldini en el mar: unos jóvenes le invitan a subirse a su moto acuática para hacerse una foto y se lía

El especialista de fútbol internacional de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Julio Maldonado 'Maldini', aprovecha unos días en el mar para desconectar antes de que la temporada vuelva con fuerza en pleno mes de agosto, lo que no impide que, por otras circunstancias, se haya hecho viral en las redes sociales.

En este caso, Maldini es protagonista de un momento muy divertido junto a unos jóvenes que iban repartidos en dos motos de agua y reconocen al periodista. Se acercan a él, le piden unas fotos y Maldini no solo acepta, sino que se ofrece a ponerse "entre las dos, me subo con vosotros ahí y nos hacemos la foto".

Entonces, Maldini, para euforia de los jóvenes, se tira al mar, nada hacia una de las motos y se genera cierta tensión en el momento en que se sube a una de ellas.

Cargando…

La moto empieza a oscilar ostensiblemente en el mar, hasta que se ladea de tal forma que todos menos el conductor terminan en el agua.

El vídeo fue subido a TikTok por su autor con una sencilla frase: "Gran rato con Maldini", y fue compartido por otras redes sociales.

Algunos de los comentarios no fueron menos divertidos que el momento vivido con él: "Es IA, no ha hablado nada de fútbol", "¿No le recuerda esa moto a la segunda división búlgara?", "Ni se despeina, impresionante" o "No ví tanta simpatía con unos fans desde aquella firma de camisetas del lateral izquierdo suplente del Vaprus de la Liga estoniana", entre muchos otros.