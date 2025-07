Maldini señala al jugador del Real Madrid que deja muy tocado el Mundial de Clubes: "Probablemente hundido"

El PSG jugará la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea el próximo domingo a las 21:00 horas. Los parisinos golearon 4-0 al Real Madrid, siendo muy superiores al conjunto de Xabi Alonso y aprovechando dos graves errores de Asencio y Rüdiger en los primeros diez minutos de partidos que condenaron a los merengues.

El Real Madrid se enfrentaba al PSG en la segunda segunda semifinal del Mundial de Clubes, con el Chelsea esperando a su rival para la final del domingo. Xabi Alonso respondió a las dudas sobre quién sería la delantera con la recuperación de Mbappé alineando de inicio al francés, Vinicius y Gonzalo, el máximo goleador del torneo y gran sorpresa del equipo blanco.

EFE Dembélé celebra el 2-0 del PSG contra el Real Madrid

El partido no podía empezar peor porque después de dos grandes paradas de Courtois, un grave error de Asencio al controlar una pelota dentro del área acabó con un gol de Fabián a puerta vacía. Pero el despropósito de la defensa no acababa ahí porque a los dos minutos, Rüdiger le regaló un balón a Dembélé al intentar dar un pase a Courtois y el francés no lo desaprovechó y marcó el 2-0 a los 9 minutos.

El PSG dominaba por completo el balón y el juego, con continuas llegadas al área de Courtois. Y el 3-0 no tardó en llegar, con una contra espectacular del equipo de Luis Enrique que culminó Fabián a pase de Achraf.

EFE Courtois, Valverde y Asencio, pensativos tras recibir uno de los goles del PSG

En al segunda parte, el PSG se vio con el partido ya totalmente ganado y bajó el ritmo y Luis Enrique metió cambios para dar descanso a sus estrellas. El Real Madrid, aunque intentó crear peligro, no llegó a tener ninguna ocasión clara de gol y los parisinos acabaron sentenciando cerca del minuto 90 con un gol de Gonçalo Ramos.

maldini señala a dos jugadores por la derrota

Julio Maldonado 'Maldini' publicó un tweet en la red social X y señaló a Raúl Asencio por el grave error en el primer gol y a su compañero en la defensa, Rüdiger, autor de otro fallo que provocó el 2-0.