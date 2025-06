Maldini elige el once ideal de la temporada en Europa con presencia de Barcelona y Real Madrid: "La pasta que costaría..."

El pasado domingo acabó la temporada futbolística en Europa con la disputa de la final de la Nations League. La coronación de Portugal, tras vencer en la tanda de penaltis a España, supuso el punto y final a 10 meses de fútbol, que seguirán con el Mundial de Clubes, pero ya en los Estados Unidos. Toca descansar, hacer balance y empezar a pensar en la 2025/2026.

EFE Portugal conquistó la Nations League, el último título en Europa.

El PSG, VItinha y Nuno Mendes los triunfadores

El mejor equipo de la temporada en Europa ha sido el PSG de Luis Enrique. Los galos se llevaron la Ligue 1 con gran autoridad. Perdieron solo 2 partidos y le sacaron 19 puntos al segundo, el Olympique de Marsella. Además, conquistaron en Múnich su primera Liga de Campeones. Al año después de la salida de Mbappé, su gran estrella, y goleando en la final al Inter de Milán (5-0) en una exhibición histórica.

Un equipo que se lee de carrera y que ya queda en la retina de los aficionados al fútbol: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué/Barcolá, Mbappé y Kvaratskhelia. De los 12 jugadores sobresalen, en especial, los lusos Vitinha y Nuno Mendes que esta campaña se han consagrado como el mejor organizador y el mejor lateral izquierdo respectivamente. Pero sin duda, la gran estrella es un Ousmane Dembélé que suena para el Balón de Oro y ha elevado su nivel a cuotas insospechadas. Los tres están en el once ideal de la temporada que ha elegido Maldini.

EFE El PSG conquista su primera Champions League

El once ideal de maldini

Este martes en la sección semanal que Julio Maldonado 'Maldini' tiene en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le pedía que diera el mejor once de la campaña 2024/2025 teniendo en cuenta todas las competiciones y este no podía evitar mojarse.

"El portero me quedo con Donnarumma. Ha sido decisivo y ha tenido partidos memorables en Villa Park, ante el Liverpool y contra el Arsenal. Lateral derecho me quedó con Hakimi, aunque he tenido dudas con Dumfries y quiero citar a Koundé. Pareja de centrales de la Premier: Van Dijk y Saliba. Pacho me ha gustado, pero Saliba ha estado mejor y Van Dijk ha recuperado el mejor nivel de su carrera. Lateral izquierdo me quedo claramente con Nuno Mendes. Ha sido espectacular generando mucho en ataque y defendiendo bien a Saka y Salah. En la final de la Nations League hizo un partido impresionante.

"Mediocentro me quedo con Vitinha, aunque me gustó mucho el segundo tramo de la temporada de De Jong. A su lado Pedri, para mí el mejor centrocampista del momento, el que más genera en distintas zonas del campo. Por delante coloco a Lamine Yamal en la derecha, Raphinha en la izquierda, máximo goleador de la Champions, y por dentro a Dembélé. Arriba Mbappé, que es el Bota de Oro y a pesar de que el Real Madrid no ha ganado títulos ha sido el mejor nueve de la temporada en Europa."

canales de whatsapp