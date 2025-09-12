De la Morena, en El Partidazo de COPE: "Lo de Lamine Yamal se veía desde pequeño"

Juanma Castaño habló con el periodista José Ramón de la Morena, que acaba de entrevistar a Lamine Yamal, y que nos contó más sobre la joven estrella azulgrana: “Lo de este chaval, se veía. A Fernando Torres no le vi nada y luego mira lo que fue, campeón de todo. A esas edades se ve la genialidad, pero lo que no se puede ver es el futuro que depende de muchas cosas: de sus oportunidades, sus padres, sus entrenadores... Lamine ya no es un niño, aparenta 28, mucho más musculado. Es un niño hecho hombre, muy arraigado a su familia. Veo que desconfía de casi todos”.