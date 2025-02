Kubo, en El Partidazo de COPE: "Remiro me dice que no busque tanto la escuadra"

La Real Sociedad dio un gran paso para la clasificación para los octavos de final de la Conference League después de ganar 1-2 al Midtjylland con un golazo de Take Kubo, protagonista en El Partidazo de COPE que le habló a Juanma Castaño de ese tanto: “Puede ser de los mejores, pero Remiro me dice que no busque tanto la escuadra; muy contento con eso". Sobre el posible paso a la siguiente fase, Kubo dijo que “puede pasar de todo pero el partido se nos pondrá de cara en nuestro campo con nuestra gente”.

La Real Sociedad está ahora mismo vivo en Europa League y en Copa del Rey, y sobre la gran carga de partidos el futbolista reconoció que “Es imposible jugar todo pero estamos en un muy buen momento y juegue quien juegue estamos dando el nivel que el míster quiere".

Los realistas jugarán las semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid: “Ellos tienen más historia que nosotros y están por delante en Liga. Yo quería, menos el Barcelona, el que fuera porque a un amigo le venía mejor”.