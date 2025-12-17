Juanma Castaño se indigna contra el Sporting tras su eliminación en la Copa del Rey: "No entiendo cómo algunos jugadores siguen vistiendo esa camiseta"

La derrota del Sporting de Gijón ante el Valencia por 0-2 en El Molinón, que ha supuesto su eliminación de la Copa del Rey, ha provocado la dura reacción de Juanma Castaño. El presentador de El Partidazo de COPE ha criticado con contundencia la imagen del equipo y las decisiones de su entrenador, Borja Jiménez.

Una alineación que 'tira la Copa'

El comunicador ha considerado que el técnico sportinguista ha tirado la competición con su alineación. "La alineación que ha puesto hoy Borja Jiménez en el Sporting pasaría serios apuros para mantener la categoría en Segunda División", ha afirmado Castaño, que ha señalado a varios jugadores: "Hablo de Caicedo, por supuesto, o del portero, de Christian Joel".

Para Castaño, hay futbolistas que no tienen el nivel para continuar en el club. "Hay jugadores en esa alineación del Sporting de hoy que yo no sé, no entiendo cómo puede seguir vistiendo la camiseta del Sporting después de tanto tiempo, de verdad lo digo", sentenció con dureza.

El debate sobre la gestión del banquillo

Desde Gijón, el periodista de la Cadena COPE, Pablo Acebo, ha aportado contexto a la decisión del entrenador, explicando que la prioridad absoluta es la liga. "Si te pones en la piel de Borja Jiménez, piensas, ¿y qué hago? ¿Saco los titulares? ¿Se me rompen 3?", ha expuesto, aludiendo al decisivo partido del sábado ante el Leganés.

Este argumento no ha convencido a Juanma Castaño, que ha puesto el foco en los aficionados. "Lo que es acojonante es que le cobres la entrada a los socios para ver un partido de copa, y resulta que luego tiras la copa de esta forma. O sea, es que es tomarle el pelo a la gente", ha exclamado el presentador.

Acebo ha coincidido en el análisis de fondo al admitir que el problema reside en la falta de una plantilla amplia y competitiva. "Ese es el tema del Sporting, que el Sporting tiene 11 futbolistas, y como se te caigan 3...", ha reconocido, justificando así el temor del técnico a arriesgar a sus hombres clave.

Un partido sin historia

Sobre el desarrollo del encuentro, los participantes han coincidido en que "ha pasado lo que tenía que pasar". El Valencia, por su parte, "se ha tomado muy en serio la copa" con muchos de sus titulares, ya que su entrenador, Corberán, "sabía perfectamente que no podía permitirse un incendio en copa".

El partido ha quedado sentenciado desde el inicio con un gol de Lucas Beltrán en el minuto 3 y otro de Dani Raba al comenzar la segunda mitad, certificando el pase del Valencia a octavos de final y permitiendo al Sporting, como ha dicho su propio técnico, centrarse en la liga tras haber ganado al Granada.