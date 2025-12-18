Juanma Castaño elogia a Lunin por su forma de interpretar el partido del Real Madrid en Talavera: "Dice bastantes más cosas que Xabi Alonso cuando habla"

El portero Andriy Lunin ha salido en defensa de su entrenador, Xabi Alonso, después de que el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, destacara que una parada en el minuto 93 le había salvado la cabeza. El guardameta ha negado con rotundidad que existan dudas en el vestuario: "No pienso de esta manera, es mi trabajo. Tengo que ayudar al equipo y estar siempre preparado".

Lunin ha sido tajante sobre la confianza interna en el técnico y en el propio equipo. "Nosotros no dudamos en nuestro entrenador y no dudamos en nosotros mismos, somos un grupo, estamos en un barco", ha declarado. Ha insistido en que las críticas externas no les afectan en absoluto: "Poner en duda puede ir a la gente, afición, prensa, es que al final no nos importa, porque nos concentramos en nuestro trabajo diario".

Un proceso de adaptación

Preguntado por si la motivación ha cambiado tras los éxitos pasados, el ucraniano ha explicado la transición con el nuevo técnico, comparándolo con su predecesor. "Hay que entender que cada entrenador es diferente. Míster Ancelotti era ya más mayor, tuvo experiencia, y obviamente era diferente", ha comentado. En cambio, describe a Xabi Alonso como "un entrenador joven" y "una leyenda del club a la que respetan todos".

Para Lunin, la situación actual forma parte de un "proceso normal de adaptación" y de conocimiento mutuo. Se ha mostrado convencido del éxito futuro del proyecto: "Estoy seguro de que al final vamos a sacar todo lo mejor de este equipo", ha concluido, en unas declaraciones que, según Juanma Castaño, "dicen bastantes más cosas que las de Xabi Alonso cuando habla".