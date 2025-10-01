El Real Madrid no entiende todo el revuelo causado con Fede Valverde y le resta importancia

El Real Madrid se impuso este martes por 0-5 al Kairat Almaty en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. Un partido en el que brilló Mbappé con un hat-trick y en el que la nota discordante fue Fede Valverde. El uruguayo estaba apático, no participó en los rondos y apenas calentó. No disputó ningún minuto tras asegurar el día antes que no había nacido para ser lateral derecho.

Las críticas recibidas le han obligado a romper su silencio en Twitter: “He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

Captura El uruguayo, grabado con las manos en la espalda durante el calentamiento en Almaty

En rueda de prensa Xabi Alonso aseguró que no había visto su mala actitud y no hizo ningún comentario al respecto, pero si apuntó que su suplencia “es una decisión que estaba tomada” y que él uruguayo siempre está dispuesto a jugar dónde se le necesite. Según ha informado Melchor Ruiz, en el club no entienden el revuelo que se ha organizado y restan absoluta importancia a lo que ha pasado con el charrúa, tanto a sus declaraciones en la rueda de prensa como a su comportamiento en el calentamiento y si fue más o menos pasivo. Sobre la suplencia en Almaty creen en las palabras de Xabi Alonso sobre que estaba preparada. En todo caso, aseguran, si se ha infringido alguna norma lo tendrá que hablar el entrenador con él.