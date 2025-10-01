Figo vuelve al estadio del Barcelona y enfada a la afición culé: "Será recibido con todo el respeto que corresponde"

Luis Figo estará este miércoles en el palco del Estadio Olímpico de Montjuic viendo el Barcelona-PSG. El portugués es embajador de la UEFA y el organismo le ha mandado al estadio pese a que su presencia no es bienvenida por el aficionado azulgrana que ha protestado y mucho contra su presencia.

Han pasado 25 años desde que en el verano del 2000 pasó de héroe a villano al cambiar el Barcelona por el Real Madrid de la mano de Florentino Pérez. Los culés no le perdonaron nunca su traición y en el primer partido que disputó de blanco en el Camp Nou se lo hicieron saber con pitos, insultos, billetes, pancartas y con la famosa cabeza de cochinillo, que quedará para la historia. Era el 23 de noviembre del 2002. La última vez que Figo pisó el estadio del Barça fue en 2009 cuando era jugador del Inter de Milán y visitó el Camp Nou.

Al presidente Joan Laporta le han preguntado este miércoles por la presencia del luso en el palco a su lado y ha sido muy claro: “Figo es miembro de la UEFA y esto es respetable. Ha sido jugador del Barça, recordamos las tardes y noches de gloría que nos dio, pero luego tomó una decisión y la vida ha continuado. Será recibido con todo el respeto que corresponde”.