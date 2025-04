Juanma Castaño destaca el dato del Barcelona que "escuece al Real Madrid": "Como si jugara con uno menos"

Si algo ha quedado claro en estos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones es que Barcelona y Real Madrid, hoy por hoy, son dos mundos totalmente opuestos. El equipo azulgrana vive en estado de felicidad esta temporada y el equipo blanco, por su parte, parece un muerto viviente.

EFE El Barcelona goleó al Dortmund y el Real Madrid fue goleado por el Arsenal.

El conjunto entrenado por Hansi Flick tuvo un pequeño bajón durante los meses de noviembre y diciembre, pero tras el parón navideño los pupilos del técnico alemán no conocen la derrota y tienen en su mano ganar tanto LaLiga como la Copa del Rey y en la Champions League, por el momento, sueñan con unas semifinales a las que se han acercado tras golear al Borussia Dortmund este miércoles en Montjuic.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti era, tras fichar a Kylian Mbappé, el principal candidato a ganarlo todo. El Madrid venía de ganar la Liga y la Copa de Europa, pero esta temporada está sufriendo en todos los partidos. Alcanzó la final de la Copa del Rey encajando cuatro goles de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, en el campeonato liguero es segundo a cuatro puntos del Barça y en la Champions, pese a eliminar al Manchester City y Atlético de Madrid, está prácticamente eliminado tras encajar una dolorosa goleada contra el Arsenal en el Emirates Stadium.

EL DEMOLEDOR DATO DE LA GOLEADA EN EL EMIRATES

Ahora, mientras el Barcelona puede tomarse un pequeño respiro en el partido de vuelta de la próxima semana, el Real Madrid deberá intentar buscar una épica remontada para soñar con una posible clasificación para las semifinales.

EFE Bellingham, Bellingham tras la derrota del Real Madrid contra el Arsenal

La imagen del equipo blanco en la primera parte fue bastante buena. Supo competir. Pero en la segunda mitad se hundió y la imagen dejada por los jugadores del Madrid no fue buena, algo que se refleja en un dato demoledor.

Los futbolistas madridistas corrieron 12,7 kilómetros menos que sus rivales (113,9 por 101,2 kilómetros) y eso que el Arsenal fue quien manejó el partido con la posesión, obligando al Real Madrid a perseguir el balón durante gran parte del duelo.

EL DATO QUE "ESCUECE AL REAL MADRID", SEGÚN JUANMA CASTAÑO

Juanma Castaño, primero, repasó todo lo sucedido en los cuatro partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones y, tras ello, dio a conocer el sorprendente dato que marca actualmente la gran diferencia entre Barcelona y Real Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius agotado durante la derrota del Real Madrid contra el Arsenal.

"Hay un dato, por cierto, que puede escocer a los seguidores del Real Madrid. Y es que el Barça ha corrido 15 kilómetros más en el partido de lo que ayer corrió el Real Madrid", empezó diciendo el director de El Partidazo de COPE.

Y añadía: "Yo pensaba que los equipos que no tenían el balón corrían más detrás de él. Es una barbaridad correr 15 kilómetros más".

La estadística llamó la atención a Pedro Martín, que comentó: "Es como si el Real Madrid hubiera jugado con un futbolista menos".

Al debate se sumó Santi Cañizares, que intentó explicar el motivo de esa enorme diferencia. "Juanma, no es digno de estudio porque viene pasando todo el año. No es una sorpresa y es algo que viene pasando habitualmente. Y ya no es momento de hacer estudio y analizarlo", sentenciaba el exfutbolista.

