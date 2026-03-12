El elogio de Paco González a Thiago Pitarch: "Le da el curro y el movimiento con y sin balón que no le da ninguno más"

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City (3-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El gran protagonista del encuentro ha sido Fede Valverde, autor de un triplete en la primera mitad que acerca al equipo blanco a los cuartos de final.

Pero más allá del abultado resultado, el partido ha dejado otras lecturas positivas para el conjunto blanco. El periodista Paco González ha destacado en su análisis que jugadores como Huijsen estuvieron acertados, y que Brahim Díaz "ha sido más útil que nunca, y no solo en ataque; en ataque casi menos que tapando atrás".

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

El gran triunfador es Arbeloa

Para el comunicador, "el gran triunfador de la noche es Arbeloa", y no solo por su planteamiento táctico, sino por su trabajo y dedicación. "Llegó a las 3 de la mañana de Vigo, y a las 8 de la mañana se marchó para la ciudad deportiva. O sea, debe de estar currándose el partido este como loco", ha desvelado González, destacando el esfuerzo del técnico.

La decisión más valiente de Arbeloa ha sido, según González, "poner a un niño de mediocentro". Se refiere a Thiago Pitarch, de quien ha asegurado que "es la mejor aparición de la cantera del Real Madrid en mucho tiempo".

Es la mejor aparición de la cantera del Real Madrid en mucho tiempo" Paco González

EFE MADRID, 11/03/2026.- El centrocampista del Real Madrid Thiago (d) disputa el balón ante el centrocampista español del Manchester City, Rodri, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Un jugador diferente

El análisis subraya que Pitarch aporta al equipo un valor diferencial que otros no tienen. "Le da el curro y el movimiento con y sin balón que no le da ninguno más, ni Camavinga ni ninguno", ha señalado el periodista para resaltar lo que le convierte en una pieza única en el esquema madridista.

Thiago le da el curro y el movimiento con y sin balón, que no le da ninguno más" Paco González

Aunque el futuro del canterano es incierto, ya que "a lo mejor no cuaja, a lo mejor acaba cedido", Paco González ha querido poner en valor la audacia del entrenador al darle la oportunidad. También ha recordado el momento de suerte que acompañó al jugador, cuando un error suyo casi cuesta un gol que Courtois evitó con una parada milagrosa con el pie.