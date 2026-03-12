el partidazo de cope
El elogio de Paco González a Thiago Pitarch: "Le da el curro y el movimiento con y sin balón que no le da ninguno más"
El director de Tiempo de Juego elogia la "aparición más importante de la cantera en mucho tiempo" y aplaude la valiente decisión de Arbeloa.
Madrid - Publicado el
2 min lectura1:39 min escucha
El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City (3-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El gran protagonista del encuentro ha sido Fede Valverde, autor de un triplete en la primera mitad que acerca al equipo blanco a los cuartos de final.
Pero más allá del abultado resultado, el partido ha dejado otras lecturas positivas para el conjunto blanco. El periodista Paco González ha destacado en su análisis que jugadores como Huijsen estuvieron acertados, y que Brahim Díaz "ha sido más útil que nunca, y no solo en ataque; en ataque casi menos que tapando atrás".
El gran triunfador es Arbeloa
Para el comunicador, "el gran triunfador de la noche es Arbeloa", y no solo por su planteamiento táctico, sino por su trabajo y dedicación. "Llegó a las 3 de la mañana de Vigo, y a las 8 de la mañana se marchó para la ciudad deportiva. O sea, debe de estar currándose el partido este como loco", ha desvelado González, destacando el esfuerzo del técnico.
La decisión más valiente de Arbeloa ha sido, según González, "poner a un niño de mediocentro". Se refiere a Thiago Pitarch, de quien ha asegurado que "es la mejor aparición de la cantera del Real Madrid en mucho tiempo".
Es la mejor aparición de la cantera del Real Madrid en mucho tiempo"
Un jugador diferente
El análisis subraya que Pitarch aporta al equipo un valor diferencial que otros no tienen. "Le da el curro y el movimiento con y sin balón que no le da ninguno más, ni Camavinga ni ninguno", ha señalado el periodista para resaltar lo que le convierte en una pieza única en el esquema madridista.
Thiago le da el curro y el movimiento con y sin balón, que no le da ninguno más"
Aunque el futuro del canterano es incierto, ya que "a lo mejor no cuaja, a lo mejor acaba cedido", Paco González ha querido poner en valor la audacia del entrenador al darle la oportunidad. También ha recordado el momento de suerte que acompañó al jugador, cuando un error suyo casi cuesta un gol que Courtois evitó con una parada milagrosa con el pie.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.