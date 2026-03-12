El fútbol español, más cerca de obtener la quinta plaza de acceso a la Champions de la próxima temporada

El fútbol español está en un momento sensacional en su carrera por ampliar su presencia en la próxima edición de la Champions League. Según ha detallado el periodista Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', LaLiga ha adelantado a la Bundesliga alemana en la lucha por la quinta plaza que da acceso a la máxima competición continental, una pugna que se prevé muy reñida hasta el final.

Las claves para consolidar la ventaja

El desenlace de esta batalla dependerá en gran medida de lo que suceda en la Europa League y la Conference League. La clasificación de los equipos españoles en estas competiciones es crucial, ya que no solo suman puntos las victorias, sino también el avance en las eliminatorias, lo que otorga una puntuación adicional.

Fouto ha destacado un escenario que sería prácticamente definitivo si los equipos españoles siguen adelante y los alemanes no. Además, un hipotético cruce entre dos clubes de LaLiga más adelante "aseguras un español en semifinales", lo que garantizaría más puntos para el coeficiente.

El HIPOTÉTICO sueño de los seis equipos

El periodista incluso ha planteado una posibilidad aún más extraordinaria, aunque remota. Si un equipo español como el Betis o el Celta consiguiera ganar la Europa League sin haberse clasificado vía Liga, España "podría haber hasta 6" representantes en la Champions League de la temporada 2024-2025.