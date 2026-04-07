Juanma Castaño lo tiene claro en el debate con Mbappé: "A Florentino Pérez le gusta más Vinícius después de verles jugar juntos"

El debate en el madridismo sobre el rendimiento y encaje de Kylian Mbappé en el equipo ha sumado un nuevo e inesperado capítulo. El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha desvelado su opinión que involucra directamente a la cúpula del club blanco: la preferencia del presidente por Vinícius Jr. sobre el astro francés.

EFE Mbappé y Huijsen, cabizbajos tras un gol del Mallorca.

Una preferencia consolidada en el club

Según el comunicador, la opinión en las altas esferas del Real Madrid es clara. "A Florentino le gusta más Vinícius que Mbappé", afirmó Castaño, subrayando que esta es una percepción formada tras haber podido comparar a ambos jugadores en la dinámica del club. La contundencia de la frase es llamativa, especialmente tras los "seis veranos tratando de ficharlo", en referencia a la larga persecución del Real Madrid para hacerse con los servicios de Mbappé. La situación actual, sin embargo, parece haber decantado la balanza a favor del brasileño: "Le gusta más después de haber visto a los 2".

A Florentino le gusta más Vinícius que Mbappé" Juanma Castaño

El rendimiento en el campo como telón de fondo

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima actualidad para este debate. Durante la reciente lesión de rodilla de Mbappé, el Real Madrid consiguió encadenar una racha de victorias que avivó las conversaciones sobre si el equipo jugaba con mayor fluidez sin el francés. El argumento cobró más fuerza tras la derrota en Mallorca, un partido que supuso la vuelta del francés como titular y que ha complicado las aspiraciones del Madrid en la lucha por la liga.