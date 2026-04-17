Isi Palazón: "Dentro de mí estaba diciéndome 'no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir'"

El Rayo Vallecano ha conseguido un histórico pase a las semifinales de la Conference League tras un agónico partido en Atenas contra el AEK. El gran protagonista ha sido Isi Palazón, autor del gol que sentenció la eliminatoria. Tras el encuentro, el jugador ha contado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño las claves de una noche de infarto.

A pesar del 3-0 de la ida, Isi ha confesado que el equipo no viajó confiado a Grecia. "Yo sí me lo imaginaba", ha asegurado, explicando que ya habían analizado al rival: "Habíamos visto vídeos del AEK en su campo, la afición apretaba. Iba a ser un partido muy emocional". El jugador ha admitido que el Rayo no entró bien al partido, pero ha subrayado que "hay que estar contento por el pase, sinceramente".

La reacción tras el 3-0

Cuando el AEK igualó la eliminatoria en el minuto 51, saltaron todas las alarmas. Sin embargo, Isi ha relatado cómo ese fue el punto de inflexión para el equipo. "Este equipo cuando peor se pueden las cosas, saca su casta, saca su garra", ha afirmado. En ese momento, los jugadores se miraron a la cara y se dijeron que tenían que "salir como nosotros somos, valientes, atrevidos, ganando disputas, duelos, cosa que la primera parte no estábamos haciendo".

Este equipo cuando peor se pueden las cosas, saca su casta, saca su garra" Isi

Isi ha explicado su rol en esos momentos críticos, centrado en levantar el ánimo de sus compañeros. "La posición corporal en esos momentos es muy importante. Si el rival te ve que que estás decaído, eso le da información a ellos", ha comentado. A nivel personal, se exigió el máximo, recordando a los aficionados desplazados: "Dentro de mí estaba requiriéndome, sobre todo, 'no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir'".

No te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir" Isi

Un gol para la familia y un rival desconocido

Poco después de esa conjura, llegó su gol, del que ha dicho que todavía no ha visto la repetición. Lo primero que hizo tras el pitido final fue hablar con su gente. "Lo primero que he hecho ha sido llamar a mis padres y a mi hermana", ha revelado. Ha contado que su familia siguió el partido "con una cervecita ahí en mi casita, con el brasero puesto", una estampa que le llenó de alegría.

El equipo vuelve a Madrid esa misma noche junto a los aficionados que se desplazaron a Atenas. Ya en semifinales, el próximo rival será el Estrasburgo, un equipo del que Isi ha admitido con total sinceridad no tener ninguna referencia. Preguntado por si lo conocía, su respuesta ha sido tajante: "Si te digo que sí, te miento".