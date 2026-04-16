El caos se apoderó de La Cartuja: evacuaron parte del estadio por un error durante el partido frente al Sporting de Braga

Una situación insólita ha tenido lugar en el estadio de La Cartuja durante el partido del Betis frente al Sporting de Braga en la Europa League. En el minuto 80 del encuentro, con el partido aún en juego, la megafonía del estadio emitió un mensaje pidiendo a los aficionados que desalojaran el recinto, lo que provocó una gran confusión y el abandono de parte del público.

En un primer momento, la retransmisión televisiva dio la sensación de que los aficionados abandonaban al equipo al ver la eliminatoria perdida. Sin embargo, la realidad es que estaban siguiendo una orden directa. El desconcierto fue mayúsculo, generando miedo entre los presentes, incluidos niños pequeños que estaban asustados y no entendían el motivo del desalojo.

¿Un error de la UCO?

Según la información de 'El Partidazo de COPE', el incidente se ha debido a un "error de la cabina del vídeo marcador". El mensaje no ha sido enviado por el club, sino por la UCO (Unidad Central Operativa), según alguna información que le hicieron llegar a Isaac Escalera. La UCO, en este caso, es el organismo encargado de coordinar la seguridad en los recintos deportivos.

En cualquier caso, aunque se intentó rectificar, ya era tarde y muchos espectadores habían abandonado sus asientos.

El origen del fallo ha sido una equivocación al intentar emitir un mensaje para la afición visitante. En lugar de mostrar el aviso en portugués para que no abandonaran el estadio, como ya se había hecho en el minuto 70 y 75, "han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar". Lo ocurrido ha sido calificado como "algo jamás visto en un campo de fútbol".