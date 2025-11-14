Gonzalo Miró, sobre Luis Rubiales: "No me interesa, no me creo nada, y da un poco de vergüenza ajena pensar que este tipo ha dirigido el fútbol español"

Luis Rubiales presentaba este jueves su libro 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso después de que la selección española de fútbol femenina conquistar el Mundial 2023.

EFE Luis Rubiales, durante la presentación de su libro

En el evento, el expresidente de la RFEF sufrió un intento de agresión por parte de un hombre que lanzó varios huevos. Persona que resultó ser, según las propias palabras de Rubiales, su tío Luis Rubén Rubiales a quien calificó como "una persona desequilibrada" y que "no debe estar bien".

RUBIALES EXPLICA EL INCIDENTE

El hombre en cuestión fue expulsado del evento y detenido inmediatamente. "Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", explicó el exdirigente de la Federación.

Y agregaba: "Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado... Pero bueno, lo que puedan decir ya es que... la verdad es la verdad", sentenció el exmandatario.

EFE Momento en el que la Policía Nacional detiene al agresor de Rubiales.

"Si a uno le tratan de agredir... El huevo está aquí en el suelo. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, hay hacia allá oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él", argumentó.

"No sabía ni quién era, me he enterado después quién era, porque venía tapado", agregó. "Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia", concluyó el expresidente de la RFEF.

LA TAJANTE OPINIÓN DE GONZALO MIRÓ

Joseba Larrañaga preguntó a Gonzalo Miró qué pensaba sobre la agresión sufrida por Luis Rubiales en la presentación de su libro y el comentarista se mostró muy tajante al respecto. "A mí este hombre no me interesa nada ya", empezó diciendo.

Y añadía: "No me interesa él, no me interesa su libro, su familia, ni lo que tenga que decir. No me creo nada y da un poco de vergüenza ajena que este tipo ha dirigido el fútbol español y ha estado a punto de dirigir el fútbol europeo".

Gonzalo Miró iba más allá y explicaba: "Y creo que debemos congratularnos, no por lo que pasó con el beso, de que por ese hecho gravísimo consiguiéramos quitarnos de encima a alguien de este nivel del deporte que tanto amamos como es el fútbol".

Para finalizar, el tertuliano reiteraba su opinión y comentaba: "Todo lo que ha pasado me parece un circo, un esperpento. Y no me creo nada".